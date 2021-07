In 2:10,10 Min. war die 18-Jährige um 0,33 Sek. langsamer als am Vorabend (Ortszeit) im Vorlauf, auf den Endlauf der Top acht fehlten ihr 1,34 Sekunden. Rang zwölf der Jüngsten im gesamten ÖOC-Team ist die bisher beste Platzierung im rot-weiß-roten Schwimm-Team in Japan nach den Plätzen vier und sieben von Felix Auböck über 400 bzw. 800 m Kraul.