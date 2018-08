Für Tanja Frank und Lorena Abicht war die Weltmeisterschaft in Aarhus (Dänemark) letztendlich ein echter Karriere-Höhepunkt. Das 49erFx-Duo vom Union Yachtclub Neusiedler See zeigte nach der mäßigen Europameisterschaft Anfang Juli in Polen (Platz 21) nicht nur eine tolle Reaktion, sondern setzte ein echtes Ausrufezeichen.

Nationenticket vorzeitig gesichert

Nachdem Tanja Frank und Lorena Abicht die Qualifikation an dritter Stelle abschlossen, übernahm das Gespann in der Goldflotte die Führung und sicherte Österreich vorzeitig das 49erFX-Nationenticket für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio (wir hatten berichtet, siehe hier und unten).

Bei schwierigen Bedingungen mit stark drehenden Winden gingen die beiden am Samstag mit elf Punkten Vorsprung auf die ersten Verfolger in das Medal Race. Das OeSV-Gespann erwischte einen guten Start und führte das Feld wenig später an.

Auf dem Weg zu Gold brachte jedoch eine 180-Grad-Winddrehung die Österreicherinnen zum Kentern. Den daraus resultierenden Rückstand konnten Frank/Abicht nicht mehr aufholen und gingen als Zehnte durch das Ziel. Durch einen zweiten Platz im Medal Race zogen die Niederländerinnen Annemiek Bekkering und Annette Duetz in der Gesamtwertung noch an Frank/Abicht vorbei.

Neun von 13 Rennen in den Top-10

Die ÖSV-Seglerinnen krönten ihre erst zweite gemeinsame Weltmeisterschaft, bei der sie in neun von 13 Rennen in den Top-10 landeten, aber mit Silber. „Wir waren im Medal Race nicht vom Glück verfolgt. Den Winddreher hat man überhaupt nicht vorhersehen können. Ich habe sogar eher damit gerechnet, dass er von der anderen Seite kommt. Wir sind aber trotzdem sehr glücklich mit der Medaille. Damit haben wir vor der Weltmeisterschaft nicht rechnen können, es ist auf jeden Fall ein gewonnenes Silber,“ zeigt sich Steuerfrau Frank erfreut.

Im erst zweiten Jahr der Partnerschaft feierten Tanja Frank und Lorena Abicht ihren bislang größten gemeinsamen Erfolg und schrieben damit auch Segel-Geschichte. Es war nämlich zugleich die erste 49erFX-WM-Medaille für Österreich.

„Das war einer dieser Momente, wo man realisiert, dass sich der ganze Fleiß bezahlt macht.“Lorena Abicht

„Auf uns ist vor der WM einiges an Druck gelastet. Wir haben aber von Rennen zu Rennen geschaut und mit dem Nationenticket unser großes Ziel erreicht. Wir haben auch heute wieder alles gegeben und sehen die Silbermedaille als Belohnung für die harte Arbeit in den letzten zwei Jahren,“ so Vorschoterin Abicht, die im Ziel ihrer Partnerin in die Arme fiel. „Das war einer dieser Momente, wo man realisiert, dass sich der ganze Fleiß bezahlt macht.“

Die beiden kehren nun für einige Tage nach Österreich zurück, bevor es schon am kommenden Wochenende zum nächsten Trainingslager nach Japan geht.

Einen Tag nach den 49erFX-Seglerinnen Tanja Frank und Lorena Abicht lösten auch Thomas Zajac und Barbara Matz das Olympia-Nationenticket. Das österreichische Nacra 17-Duo holte am letzten Tag der Goldflotte einen zweiten Rang und zog bei den Weltmeisterschaften vor Aarhus noch in das Medal Race ein, das letztlich wegen zu wenig Wind nicht durchgeführt werden konnte. Zajac/Matz beendeten die WM somit auf Rang neun. Für Thomas Zajac war das gelöste Olympia-Ticket jedenfalls eine Erleichterung:

„Jetzt sind wir glücklich. Wir hatten an den beiden Leichtwind-Tagen zwar schlechtere Moment, konnten aber schlussendlich viele gute Nationen hinter uns lassen. Es fällt damit nicht nur ein erster Druck ab, die vorzeitige Qualifikation ist auch in Hinblick auf die Vorbereitungen für Japan wichtig.“ Und dorthin geht es am Wochenende für Fank/Abicht und Zajac/Matz. Am Programm: Ein mehrwöchiges Trainingslager im Olympia-Revier.