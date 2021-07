Das offizielle Burgenland lud die rot-goldenen Olympia-Teilnehmer vor deren Abflug nach Japan noch ein, um alles Gute und toi toi toi zu wünschen. Schließlich sei das, was etwa auf Olympia-Debütanten wie Lena Grabowski (Schwimmen) oder Luka Wraber (Badminton) zukommt, „ein Erlebnis, das man nicht oft genießen darf“, so Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Er war 2016 in Rio als Sportminister vor Ort und hat das Mega-Event noch gut in Erinnerung: „Für solche Momente investieren die Sportler sehr viel.“ Die besagten Akteure treten freilich mit unterschiedlichen Erwartungen an. Während Badminton-Akteur Luka Wraber die Auslosung abwartete („Ziel wäre ein Spiel zu gewinnen“), spekulieren unsere Segel-Asse mit einem etwaigen Medaillen-Coup. Schwimmerin Lena Grabowski wiederum will über ihre Paradedisziplin 200 Meter Rücken ins Halbfinale.

Parallel zu den Olympischen Spielen soll im Burgenland übrigens auch im Sportgeschehen zeitnah ein nächster Schritt gesetzt werden, wie Doskozil ankündigte. So soll Anfang August der Geschäftsführer der neuen Sport GesmbH in Amt und Würden gehen. Auf Ebene der geplanten Landeszentren (Nord/ Süd) wiederum sei im Süden eine „etwas andere Variante“ angedacht, mit verstreuten Stützpunkten. Zukunftsmusik – aber eine durchaus spannende.