Das gemeinsame Einschwören der Segler in Neusiedl am See

Diese Worte stammen von Matthias Schmid, Sportdirektor des Österreichischen Segelverbands (OeSV), der sich mit dem „Olympic Summit“ sehr zufrieden zeigte. Die Aktiven des Nationalteams sowie der gesamte OeSV-Staff kamen zuletzt sechs Tage lang im Bundesleistungszentrum Neusiedl am See zusammen, um Vorträge, Workshops, Wissenserweiterung sowie auch Teambuilding-Einheiten zu absolvieren. Zudem wurden auch die Pläne für die kommenden Monate bis hin zur Weltmeisterschaft 2023 in Den Haag, der ersten Qualifikationsmöglichkeit für die Olympischen Spiele in Paris 2024, fixiert.

Organisiert wurde das „Olympic Summit“ von Sportdirektor Matthias Schmid und Doppelolympiasieger Roman Hagara. Stets geht es dabei darum, das oberste Ziel – konkret Medaillen – zu erreichen. „Deshalb haben wir in diesen Tagen jeden noch so kleinen Detailbereich bearbeitet, um in allen Aspekten des Segelns noch besser zu werden“, gibt Schmid Auskunft über die mehrtägige Klausur. Bearbeitet wurden die Bereiche Strömungsverhalten und Meteorologie – schon im Fokus der kommenden Wettkämpfe – sowie Details am hochtechnologischen Materialsektor.

Weiters am Programm: sportmedizinische Untersuchungen, Regelkunde, sportpsychologische Aspekte, Ernährungsfragen und Anthropometrie. Das kommt den Athleten zugute – Tanja Frank, Union Yachtclub Neusiedlersee und einzige Olympia-Medaillengewinnerin im aktuellen Nationalteam: „Wir haben während der letzten Tage wieder unser Set an Erfahrungen ausbauen können.“

Der sportliche Fokus liegt nun am Training, ehe 2023 von 7. bis 16. Juli das Testevent im Olympia-Revier vor Marseille steigt und von 10. bis 20. August bei der WM in Den Haag die ersten Quotenplätze für die Olympischen Spiele 2024 vergeben werden.

Dort geht es in allen Klassen um ein Nationenticket. Bei den KiteFoil-Racern und im 470er qualifizieren sich jeweils die ersten acht Teams für Olympia. Im Nacra 17 gibt es neun Tickets, im 49er zehn, im iQFoil elf und in der ILCA-7-Klasse gar 16 Spots. Nun gilt es, auf diese Ziele fokussiert hinzuarbeiten.