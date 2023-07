Tennis-Youngster Thilo Behrmann mit Silber retour ins Burgenland

Der 15-jährige gebürtige Bayer, der seinen Lebensmittelpunkt nach Oberpullendorf verlegt hat und von der Tennisakademie Burgenland aus den Weg zum Profi schaffen will, war der rot-goldene Beitrag beim „European Olympic Youth Festival“, kurz EYOF. Während im Doppel an der Seite von Maximilian Heidlmair nach einem glatten Auftaktsieg im Viertelfinale Endstation war, setzte sich der auf Nummer fünf gesetzte Akteur im Einzel von Beginn an souverän in Szene. Ein 6:0, 6:0 in Runde eins gegen Nazim Malikov (Aserbaidschan), ein 6:1, 6:0 gegen den Ungarn Janos Toth sowie ein 6:2, 6:1 gegen den Luxemburger Lenny Forman katapultierten Behrmann recht locker ins Viertelfinale.

Viertelfinale gegen slowenischen Lokalmatador, Halbgas im Halbfinale, Vollgas dann im Endspiel

Dort setzte er sich dann gegen den Slowenen Ziga Sesko mit 6:4, 6:4 durch und schaffte den Sprung ins Semifinale, wo ein Sieg gleichbedeutend mit einer fixen Medaille war. Der gelang gegen den Deutschen Niels McDonald tatsächlich, auch wenn das Match nicht zu Ende gespielt werden konnte. Behrmann führte gegen seinen Gegner, der weltweit als einer der stärksten Akteure seines Jahrgangs (2008) gilt, rasch mit 4:0, ehe McDonald aufgrund von Bauchmuskelbeschwerden aufgeben musste.

Tennisakademie Burgenland-Coach Sebastian Beutel war bei den Europäischen Olympischen Jugendspielen als Betreuer mit vor Ort. Neben der Freude über den vorzeitigen Finaleinzug seines Schützlings und die fixe Medaille hätte er aber aus sportlicher Sicht auch gerne das gesamte Match mitgenommen, denn: „Es ist eine Art Prestigeduell, deswegen wäre ein Vergleich gegen einen voll fitten McDonald interessant gewesen. Ich bin überzeugt davon, dass Thilo auch dann gute Chancen gehabt hätte.“

So schaffte es der 15-Jährige quasi auf Halbgas ins Endspiel, wo er auf den Italiener Vito Antonio Darderi traf. Der auf Nummer acht gesetzte Darderi setzte sich beim finalen Duell im Branik Tennis Club und mit Davis-Cup-Flair letztlich 7:5, 6:1 durch. Vor allem im ersten Satz hatte Behrmann seine Chancen, etwa Breakbälle beim Stand von 4:4. „In den entscheidenden Momenten war er der bessere Spieler“, zeigte sich der Wahl-Burgenländer aber als fairer Verlierer.

„In Sachen Einstellung mache ich mir bei Thilo keine Sorgen“

Schließlich ist auch die Silbermedaille ein großer Erfolg, wie der Youngster (der seinen Aufschlag künftig besser und stabiler sehen möchte) klarstellte: „Ich kann sehr zufrieden mit der Woche sein, der Weg ins Finale war nicht leicht. Nur mit solchen Matches auf hohem Niveau kann ich besser werden.“ Genau dieses Niveau sprach auch Coach Beutel an, der Behrmann in der Tennisakademie gemeinsam mit Wolfgang Thiem und Pascal Brunner betreut: „Im ersten Satz hat Thilo voll mitgehalten und hätte ihn fast gewonnen. Es waren zwei, drei Punkte, die dann entscheiden. So gut wie im zweiten Satz habe ich den Italiener noch nie gesehen, Hut ab.“

Weil es in diesem Alterssegment aber ohnehin vor allem um die permanente Weiterentwicklung geht, richtet sich der Blick bereits wieder nach vorne. Welches Potenzial Beutel bei Behrmann ortet? „Er ist großgewachsen, was im Tennis sicher kein Nachteil ist. Aktuell ist er körperlich aber noch nicht so weit wie andere in diesem Alter, daran werden wir arbeiten. In Sachen Einstellung mache ich mir bei Thilo keine Sorgen“, zählt der 15-Jährige doch schon jetzt zu Österreichs größten Zukunftshoffnungen im Tennis. „Noch ist es zu früh für Vorhersagen. Bei uns in der Akademie wird er rundum betreut, kann Schule und Tennis kombinieren. Es liegt auch an seinem Umfeld und uns, dass wir die richtigen Schritte setzen.“