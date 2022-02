Eiskunstläufer Ziegler/Kiefer: „Wir sind fit“

Die wichtigste Meldung schickte Severin Kiefer noch vor dem Abflug am vergangenen Freitag: „Dem Handgelenk geht es gut. Der momentane Zustand deckt sich Gott sei Dank mit den optimistischen Prognosen der Ärzte in den Tagen davor.“ Rückblick: Der Salzburger stürzte während der finalen Vorbereitungen auf die Europameisterschaften in Tallinn Anfang Jänner und zog sich dabei eine Handgelenksfraktur zu.

Damit begann der Wettlauf gegen die Zeit, um rechtzeitig für den olympischen Wettkampf in Peking fit zu werden. Und eben dieser erste Kampf dürfte von Österreichs besten Paarläufern gewonnen werden. Während bei den Trainings in Österreich bei einigen Elementen, wie etwa dem Twist, noch Vorsicht geboten war, laufen die letzten Trainingseinheiten auf der olympischen Eisfläche in Peking laut Kiefer „besser als erwartet“.

Die Vorfreude auf den Wettkampf steigt

Mehr noch: Die Vorfreude auf die dritten gemeinsamen Olympischen Spiele steigt stetig, obwohl damit auch das Karriereende ein Stück näher rückt. „Wir freuen uns schon sehr auf diesen Wettkampf“ sagt Miriam Ziegler. „Dieser Auftritt wird aber auch viele emotionale Momente beinhalten, weil dies unsere letzten Olympischen Spiele sind, da wir nach der WM im März 2022 (Anm.: 21. bis 27. März in Montpellier) unsere aktive Karriere beenden werden.“

Wir fühlen uns fit und sind gerüstet für eine weitere Runde unter den fünf Ringen.“ Severin Kiefer

Für die Stooberin sind die Spiele in China mittlerweile bereits die vierte Olympia-Teilnahme. 2010 ging die Heeressportlerin in Vancouver im Einzel der Damen (Platz 26) an den Start. 2014 in Sotschi (Platz 17) sowie 2018 in PyeongChang (Platz 20) stand Ziegler bereits gemeinsam mit Lebenspartner Severin Kiefer auf dem Eis. Und trotz der Schwierigkeiten in der Vorbereitung soll 2022 das beste Ergebnis unter den fünf Ringen gelingen. „Unser großes Ziel ist der Einzug ins Kür-Finale der besten 16 Paare“, definieren beide ein klares Ziel.

Das rot-weiß-rote Duo wird am morgigen Freitag, den 18. Februar, das olympische Kurzprogramm zeigen. Die Kür, der besten 16 Paare steigt dann am 19. Februar, als letzte Eiskunstlauf-Entscheidung dieser Winterspiele.