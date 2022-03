Niessls Wunsch weg von Gigantomanie

Nach China wird in vier Jahren Italien die Austragungsstätte der kommenden Winterspiele sein. Österreich hat zumindest medaillenmäßig beste Erinnerungen an ein Großereignis im südlichen Nachbarland, waren die Winterspiele 2006 in Turin mit 23 Mal Edelmetall schließlich die erfolgreichsten in Österreichs Sportgeschichte. Dass gleichzeitig ein schwerer Dopingskandal das Langlauf- und Biathletenteam erschütterte, war freilich die Schattenseite der Turin-Spiele.

Schnee von gestern. In der Zwischenzeit sind weitere Winterspiele über die Bühne gegangen, zuletzt eben jene in Peking. Sport Austria-Präsident Hans Niessl zog als oberster Vertreter des organisierten Sports nach den Spielen mit 18 Medaillen dementsprechend zufrieden Bilanz: „18 Medaillen, davon sieben Goldene - Gratulation an dieser Stelle zu Platz sieben im Medaillenspiegel. Österreichs Sport hat bei den Olympischen Spielen in Peking eindrucksvoll seine Leistungsstärke bewiesen.“

Burgenlands Alt-Landeshauptmann wünscht sich in seinem Olympia-Resümee nach dem Spektakel im Großraum Peking aber auch eines für 2026: „Möglicherweise läuten diese Winterspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo eine Trendumkehr ein: weg von der Gigantomanie, hin zu mehr Nachhaltigkeit, hin zu einer neuen infrastrukturellen Bescheidenheit.“