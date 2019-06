Der Österreichische Segelverband hat es schon langfristig geplant. Über kurz oder lang war klar, dass Matthias Schmid, als Aktiver viele Jahre unter der Flagge des Yachtclubs Breitenbrunn startend, die verantwortungsvolle Position des Sportdirektors von Langzeit-Funktionär Georg Fundak übernehmen wird.

„Es war nicht eine Frage, ob das passiert, sondern wann. Der Zeitpunkt war dann ein wenig überraschend“, so Schmid über den Wechsel Mitte März. Den Weg, den der bisherige Sportdirektor Georg Fundak ging, will er großteils weitergehen, denn: „Ich habe das System Fundak verstanden und werde mit dem selben Herzblut, aber einem eigenen Stil diese Funktion ausüben.“

Herzblut bedeutet für Schmid, der nun seit drei Monaten in seinem Amt ist, vor allem nah dran zu sein. „Ich sehe meine Aufgabe nicht nur im Büro, sondern viel mehr vor Ort. Nah dran sein und die Athleten unterstützen, ist ein wichtiger Faktor.“ 2016 steuerte er noch selbst ein Olympisches Boot, 2020 in Tokio ist er für das Nationalteam verantwortlich: „Als enorme Verantwortung sehe ich es gar nicht. Ich kann das Fundament legen, den Rest müssen die Athleten machen. Das sind aber alle Vollprofis.“

Olympia-Dritte in Tokio wieder Hoffnungsträger

Aus burgenländischer Sicht könnte 2020 wieder Geschichte geschrieben werden. Die Bronze-Medaillengewinner von Rio 2016, Tanja Frank und Thomas Zajac, haben das Potenzial für Spitzenplätze oder sogar Edelmetall. Diesmal zwar nicht gemeinsam im Nacra17-Boot, dafür aber mit ihren aktuellen Teams.

Thomas Zajac und Barbara Matz zählen in der Nacra17-Klasse jedenfalls zu den Teams, die stets in den Top-Ten mitsegeln können. „Natürlich kann bis zu den Spielen viel passieren und man muss gezielt vorbereitet dort ankommen, aber Chancen wird es immer geben“, so Schmid. Dabei ist für Tanja Frank, die nun seit knapp drei Jahren mit Lorena Abicht im 49erFX aktiv ist, der Startplatz noch nicht ganz fix. Schmid erklärt: „Tanja und Lorena sind klar in der Pole Position, haben mit dem Vizeweltmeistertitel 2018 eine Duftmarke gesetzt, müssen sich aber intern noch durchsetzen.“ Da gibt es mit Lisa Fahrthofer und Angelika Kohlendorfer Konkurrenz.

Für Zajac und Matz ist das Tokio-Ticket schon jetzt so gut wie sicher, für die Zukunft kommt aber mit einem burgenländischen Youngster-Team durchaus ein Nacra17-Mitbewerber ins Rennen. Laura Farese und Matthäus Zöchling (Union Yacht Club Neusiedlersee) sind auf einem guten Weg in Richtung Weltspitze, waren im letzten Jahr bei den Weltjugendspielen dabei und zählen als hoffnungsvolle Talente, wie Schmid bekräftigt: „Die Voraussetzungen für eine gute sportliche Zukunft sind da, auch wenn da immer viel zusammenpassen muss.“