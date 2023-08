Schwimmer Florian Schumich nutzte Gunst der Stunde: 10 km-Staatsmeiste

Zusätzlich standen auch noch Österreichs Junioren- und Mastersmeisterschaften am Programm, die Teilnehmer konnten dabei neben den 10 Kilometern am zweiten Tag auch über fünf Kilometer starten, die Masters-Bewerbe fanden über 2,5 Kilometer statt. Am dritten Tag folgte dann noch der Teambewerb über 4x1,25 Kilometer.

Zahlreiche Athleten der beiden Eisenstädter Schwimmvereine ESU (Eisenstädter Schwimmunion) sowie USCE (Union Schwimmclub Eisenstadt) waren dabei, in bestechender Form zeigte sich dabei ESU-Athlet Florian Schumich.

Der 19-Jährige trat über die 10 Kilometer an, wo er die Abwesenheit von WM-Starter Jan Hercog hervorragend nutzen konnte und sich in einem, wie er analysierte, „taktischen Rennen“ in 2:12:44,10 Stunden die Krone aufsetzte - knapp 20 Sekunden vor Silbermedaillengewinner Lucas Keller vom SC IKB Innsbruck.

Zudem folgte auch noch der Sieg bei den Junioren A über 5 Kilometer sowie der Vize-Meistertitel mit Bruder Felix Schumich, Pia Pusterhofer und Clara Tschida in der Staffel.

