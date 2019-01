Oraltabak, sogenannte Snus (der Konsum ist legal, gehandelt werden dürfen Snus in der ganzen EU nur in Schweden), wurden bei dem einen oder anderen Kicker in Umlauf gebracht und konsumiert.

Snus? Dabei werden kleine Tabaksäckchen zwischen Zähne und Oberlippe geschoben, damit das Nikotin über die Mundschleimhäute aufgenommen wird. In der Sportszene sind die in schicken Dosen lagernden kleinen Snus seit geraumer Zeit eine Modeerscheinung und durchaus weit verbreitet – gerade deshalb gilt das Thema nicht zuletzt aufgrund der Suchtgefahr und Gesundheitsgefährdung auch schon länger als problematisch.

„Werden die Thematik noch stärker im Rahmen unserer Ausbildung behandeln“

Auf BVZ-Nachfrage bestätigte Geschäftsführer Oliver Snurer die Thematik: „Einige Schüler der Fußballakademie haben entgegen unserer Internats- bzw. Akademieregeln Nikotin in Form von Oraltabak konsumiert. Die involvierten Schüler und deren Erziehungsberechtigte wurden diesbezüglich belehrt und auch Konsequenzen analog der Internatsordnung getroffen. Wir werden die Thematik „Nikotin im Sport“ künftig präventiv noch stärker im Rahmen unserer Ausbildung behandeln.“

Sehr wohl betonte Snurer auch, dass nichts Kriminelles passiert sei. „Es liegt kein strafrechtlich relevanter Tatbestand vor. Die Schüler haben einfach gegen unsere Richtlinien verstoßen. Bislang hatten wir in der Fußballakademie Burgenland diesbezüglich keine Probleme. Die Eltern schätzen das und wir wollen unsere Linie auch so beibehalten. Die besagt, dass bei uns für die angehenden Profis ein striktes Alkohol-, Nikotin- und Drogenverbot herrscht.“

Symbolbild | Uskarp/Shutterstock.com

Das Problem sei übrigens nicht bei Jungkickern in allen drei Akademie-Teams aufgetreten. Genauere Angaben wollte Snurer aber nicht machen. „Es ist nicht unser Stil, Namen oder eine Anzahl an Schülern zu nennen. Wir haben das intern geklärt und die Sache ist somit erledigt.“

Klar, dass die Gerüchteküche trotzdem bereits ordentlich brodelte. Dass es im Rahmen der besagten Konsequenzen sogar zu AKA-Entlassungen gekommen sein soll, wollte Snurer offiziell nicht bestätigen. Ebensowenig, dass für den einen oder anderen Youngster als Konsequenz die Mitfahrt zur internationalen Testspielserie ins kroatische Medulin gestrichen wurde. Ab Montag bereiten sich die U15 und die U16 dort auf das Frühjahr vor.