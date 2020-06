Die Landesliga-Spitzenteams aus dem Burgenland (Siegendorf), Wien (Vienna) und Niederösterreich (Retz und Kottingbrunn) hofften allesamt insgeheim darauf, trotz der annullierten Meisterschaft doch noch ab der neuen Saison in der Regionalliga Ost zu spielen.

Warum? Weil Ebreichsdorfs Platz aufgrund des Rückzugs der Niederösterreicher frei wurde und die angesprochenen Klubs aktives Interesse bekundeten aufzusteigen. Der besagte Platz wird jetzt aber nicht nachbesetzt.

Das hat die Paritätische Kommission der Regionalliga Ost am Montag beschlossen. Der Vorsitzende, BFV-Vizepräsident Konrad Renner, erklärt: „Alle drei Verbände haben nach dem Rückzug des ASV Ebreichsdorf einen Antrag auf einen Aufsteiger stellte – jeder wurde dabei abgelehnt und so kam man zu einem einstimmigen Beschluss. Die Ostliga wird mit 15 Vereinen gespielt.“

„Leider geht man bei den Gremien immer den einfachsten Weg.“Siegendorfs Präsident Peter Krenmayr ärgert sich

Gerhard Milletich, Präsident des Burgenländischen Fußballverbands (BFV): „Wir haben so wie Wien und Niederösterreich um den Platz angesucht, letztlich gab es keine Mehrheiten. Das ist zur Kenntnis zu nehmen.“

Beim ASV Siegendorf, der zum Zeitpunkt des Saison-Abbruchs in der Burgenlandliga auf Platz eins lag, stößt die Entscheidung auf Unverständnis: „Ich hätte mir eine sportliche Lösung gewünscht und ein Turnier- oder Play-Off-System mit Retz, Kottingbrunn, der Vienna und uns vorgeschlagen. Oder man hätte die Regionalliga auf 18 Mannschaften aufstocken sollen. Das wäre auch für die Zuschauer interessant gewesen. Diese Lösung finde ich nicht ideal, aber leider geht man bei den Gremien immer den einfachsten Weg“, ärgert sich Siegendorfs Präsident Peter Krenmayr, der aber die Regionalliga Ost 2020/21 noch nicht ganz aufgegeben hat: „Etwas Hoffnung mit unserer Klage haben wir aber noch. Da sehe ich die Chancen 50:50.“

Siegendorf will bekanntlich rechtlich gegen die Annullierung der Meisterschaft vorgehen und strebt hier eine einstweilige Verfügung an, um aufsteigen zu können. Am Dienstag ist einmal die Klage beim ÖFB und BFV eingelangt. Wie diese Causa letztlich ausgeht, wird somit über den juristischen Instanzenweg ausgefochten werden.

RLO-Klubs: Verständnis für die Entscheidung

Bei den burgenländischen Ostliga-Vertretern nimmt man den Beschluss übrigens durchwegs verständnisvoll auf. Neusiedls Manager Lukas Stranz befindet: „Es war mit Sicherheit nicht einfach, hier so zu entscheiden, dass man alle zufriedenstellen kann. Aktuell ist es eben so, dass man schwierige Entscheidungen treffen muss. Auch wenn es für die betroffenen Vereine hart ist, aus meiner Sicht ist es die beste Lösung.“

Ähnlich bewertet auch Kevin Pauschenwein, Manager der Mattersburg Amateure, die Situation: „Ich glaube zwar nicht, dass es optimal ist, wenn man mit 15 Vereinen spielt, aber in Anbetracht der Umstände finde ich es nicht verwerflich. Man soll hier einfach keinen Verband bevorzugen. Vor allem hätte man im Falle einer Entscheidung zugunsten eines Klubs das Rad drehen können, wie man will. Die anderen betroffenen Vereine hätten sich dann logischerweise beschwert.“

In Draßburg trauert man jedenfalls einem möglichen Derby nach: „Wir hätten uns natürlich eine andere Lösung gewünscht, sprich ein Derby gegen Siegendorf. So gibt es eben kein Nachbarschaftsduell und ein Heimspiel weniger, das ist nicht ideal. Aber die Entscheidung ist definitiv zu akzeptieren“, meint ASV-Obmann Ernst Wild zur aktuellen Lage in der Regionalliga.