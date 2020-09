Nach drei Spielen und null Punkten am Konto, dazu noch am Tabellenende, wächst der Druck auf die sportliche Führung der Draßburger. Wobei die Spielleistung die letzten Wochen in Ordnung ist. Auch Trainer Franz Lederer sieht die Situation nicht so dramatisch: „Wir machen vieles richtig und kommen auch immer zu Torchancen. Leider fallen die Gegentore in ungünstigen Phasen und sind zuletzt zumeist mehr als vermeidbar gewesen. Ich bin aber überzeugt, dass sich das bald dreht. Im Fußball ist das dann immer so, vielleicht auch schon am Freitag.“

Dass der ASV beste Erinnerungen an den letzten Antritt im Neustädter Stadion hat und die Vorzeichen so gesehen günstig sind, zählt für Lederer nicht. „Von dem 6:2-Sieg im Vorjahr können wir uns heute natürlich nichts mehr kaufen, das ist lange vorbei.“

Personell wird den Draßburgern alles zur Verfügung stehen. Wiener Neustadts Trainer Jürgen Burgemeister zeigt trotz der Draßburger Punkteflaute großen Respekt vor der Elf von Franz Lederer: „Ich habe die Partie gegen Neusiedl auf Video gesehen und bin der Meinung, dass diese statt 3:0 für Neusiedl auch 2:1 für Draßburg ausgehen kann. Sie haben letztes Jahr schon viel Qualität in ihren Reihen gehabt und haben im Sommer noch einiges an Erfahrung dazubekommen. Vor einem Jahr haben sie uns auf unserer Anlage mit 6:2 geschlagen, Grund genug, sie nicht zu unterschätzen. Wir glauben, dass wir unseren ersten Saisontreffer am Freitag erzielen können. Unsere Spielleistung zuletzt passte, leider verwerten wir unsere Chancen nicht. Das soll gegen Draßburg besser werden.“ Personell sollten auch dem Wiener Neustadt-Trainer alle Spieler zur Verfügung stehen.

TEAM WIENER LINIEN - NEUSIEDL; SAMSTAG, 18 UHR: Auf den SC Neusiedl am See warten gleich zwei harte Brocken in den nächsten Tagen. Am Samstag (18 Uhr) ist die Mannschaft von Spielertrainer Sascha Steinacher beim Team Wiener Linien zu Gast.

Am Dienstag (19.30 Uhr) müssen die Seestädter dann zum Nachtrag beim SC Wiener Neustadt ran. „Wir müssen zweimal auswärts antreten, was die Sache nicht leichter macht. Dennoch wollen wir ungeschlagen bleiben“, gibt Neusiedls Klubmanager Lukas Stranz die Devise aus.

Gegen die Wiener Linien setzte es im Vorjahr zwei Niederlagen. „Das wollen wir heuer ändern“, so der NSC-Funktionär. Gegen Wiener Neustadt wird erstmals im neuen Stadion gekickt. „Wir haben letzte Saison das letzte Match im alten Stadion gespielt, da ist es sich um eine Woche vom Termin her nicht ausgegangen.“

Übrigens gibt es nun auch ein Wiedersehen mit drei Ex-Neusiedl-Kickern: Christoph Leitgeb, André-Eric Tatzer und Goalgetter Osman Bozkurt wechselten allesamt im Sommer zu den Niederösterreichern. Personell wird Jan Feldmann beim NSC beide Spiele verpassen. Er zog sich einen Mittelhandknochenbruch zu und fällt länger aus.