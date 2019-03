Nach dem 1:1 bei der Generalprobe gegen das Team Wiener Linien war Amateure-Trainer Markus Schmidt nicht hundertprozentig zufrieden: „Es war ein Supertest, denn unser Liga-Konkurrent hat uns vor allem aufgezeigt, dass wir in Sachen Robustheit doch an einigen Positionen noch kräftig Aufholbedarf haben.“ Den Auftaktgegner sieht er als Topfavorit auf die Meisterschaft: „Sie sind eine Mannschaft mit ungeheurem Willen und haben enorme individuelle Qualität in ihren Reihen. Mauerwerk kann zwar mithalten, aber für mich ist Ebreichsdorf der glasklare Meisterschaftsfavorit.“

In der Tormannfrage dürfte Schmidt vor einem Luxusproblem stehen. Mit Jungprofi Manuel Salaba, Bernhard Unger und Raphael Renger stehen drei Handschuhträger zur Verfügung, von denen der Amateure-Coach in höchsten Tönen schwärmt: „Auf dieser Position sind wir zurzeit wirklich gesegnet. Jeder von den Dreien kann im Tor stehen und niemand muss sich Sorgen machen. Wer am Freitag beginnen wird, steht noch nicht fest, das wird noch entschieden.“ Fest steht, dass Goalgetter Luca Pisacic noch nicht für einen Einsatz bereit ist und sich die zweite Sturmspitze, neben Stephan Schimandl, auch noch „qualifizieren“ kann. Nachdem die Amateure in jeder Formation einen Führungsspieler verloren haben, wird es sehr interessant werden, wie teuer sich die junge Truppe in der Rückrunde verkaufen wird. „Mit Raphael Behounek, der nach Horn wechselte, Barnabas Varga, der jetzt für Lafnitz spielt und Christoph Halper, der den Sprung zu unseren Profis geschafft hat, haben wir schon viel Qualität zu kompensieren. Die Mannschaft hat aber in der Vorbereitung bewiesen, dass sie viel zu leisten imstande ist. Auch wenn der Auftaktgegner eine harte Nuss wird, möglich ist alles und genau solche Duelle bieten auch viele Möglichkeiten für jeden einzelnen sich zu beweisen“, so Trainer Schmidt.

NEUSIEDL - WIENER SPORTCLUB, FREITAG, 19 UHR.

Die Vorbereitung in Neusiedl fällt unter die Kategorie „gelungen“. Der NSC lieferte gute Leistungen und auch anständige Resultate. Allen voran der 2:1-Sieg gegen Bundesliga-Klub Admira. „Wir haben alles durchgezogen, was wir abarbeiten wollten“, so Trainer Markus Karner. Mit dem Sportclub kommt ein Gegner, der in Neusiedl durchaus für Freude sorgt, wie Manager Lukas Stranz erklärt: „Da kommen immer viele Zuseher mit, es herrscht dann meist eine tolle Stimmung.“ Außerdem erinnert sich Stranz gerne an das erste Saisonduell mit den Dornbachern zurück. Da setzte sich Neusiedl in einem Tor-Festival auswärts vor 1.200 Zusehern mit 4:2 durch. Logisch, dass Stranz „so ein Ergebnis“ auch diesmal nehmen würde. „Nicht nur, weil es wichtig ist, Punkte zu sammeln, damit man schnell einen Abstand zur hinteren Tabellenregion schafft. Wir wollen auch die Werbetrommel für unsere 100er-Jahr-Feier im Mai rühren. Und das geht eben am besten mit guten Resultaten.“

Neusiedl kann auf das Personal zurückgreifen, das in der Vorbereitung dabei war. Abwehr-Allrounder Philipp Steiner und Offensivmann Marcel Szikonya sind noch nicht für einen Einsatz bereit. „Es wird definitiv eine starke Mannschaft auf dem Spielfeld sein, die zum Auftakt in der Lage ist, einen Sieg einzufahren“, so Stranz.

TEAM WIENER LINIEN - PARNDORF, SAMSTAG, 16 UHR.

Parndorf ging mit einem neuen Trainer in die Vorbereitung auf die Frühjahrs-Meisterschaft. Stefan Rapp übernahm, nachdem Kurt Jusits überraschend in der Winterpause in die 2. Liga zum SV Horn wechselte, im Jänner den Trainerposten im Nordburgenland. Neo-Coach Rapp: „So richtig weiß ich noch nicht, wo wir stehen, aber die Mannschaft hat in den vergangenen Wochen gut gearbeitet und wir gehen schon zuversichtlich ins Spiel gegen das Team Wiener Linien.“ Den Gegner habe man mehrmals beobachtet: „Es sind drei oder vier Spieler drin, auf die wir schon aufpassen müssen. Einfach wird es mit Sicherheit nicht“, so Rapp. Bei der Generalprobe in Klingenbach (4:0-Sieg) sah der Coach schon viel Gutes, aber auch einen Punkt, der ausbaufähig war: „Wir haben für meinen Geschmack einen Tick zu viele Chancen zugelassen. So richtig aufschlussreich in Bezug auf das Spiel am Samstag war es nicht. Schön war, das wir endlich auf Naturrasen spielen konnten. Klingenbach war ein guter Gegner, aber jetzt kommt schon ein ganz anderes Spiel auf uns zu.“ Die Tormann-Situation in Parndorf hat sich ein wenig entspannt. Christian Weidinger hat doch keinen Bänderriss, nur einen Einriss. Es könnte sich für den Goalie, der aber in der letzten Woche wegen Angina nicht trainieren konnte, ausgehen. Definitiv fehlen werden die angeschlagenen Roman Kummerer und Daniel Gruber sowie Benni Knessl, der beim Burgenlandliga-Spiel von Parndorf II gegen St. Margarethen die Gelb-Rote Karte sah.