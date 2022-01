Otto und Mydla heißt das neue Goalie-Duo

Die (vermutlich) letzte Personalie beim Seestadt-Verein ist geklärt. Neusiedl sicherte sich die Dienste von Matej Mydla und hat damit nun einen weiteren Tormann in seinem Kader. Der Slowake kommt vom SV Wienerberg aus der Stadtliga und wurde von NSC-Tormanntrainer Michael Jausner im Herbst mehrmals beobachtet: „Und er hat ihn für sehr gut befunden“, so Neusiedls Manager Lukas Stranz über den 23-jährigen Neuzugang, der gleichzeitig wohl das Transferprogramm in der Bezirkshauptstadt beendet.

„Grundsätzlich sind wir damit jetzt durch, geplant ist nichts mehr. Wir wissen aber auch, dass sich immer wieder spontan etwas am Transfermarkt ergeben kann“, meint Stranz. Nach dem Abgang von Bartolomej Kuru hat Neusiedl nun mit Harald Otto und Mydla zwei neue Schlussmänner in seinen Reihen.

Coach Rapp ist mit dem Trainingsstart zufrieden

Trainer Stefan Rapp hat seine ersten beiden Wochen als Neusiedler Coach hinter sich, und zeigt sich mit der optimistsich: „Wir sind am Beginn der Vorbereitung, aber man sieht schon jetzt, dass viel Potenzial da ist. Klar ist aber schon, dass wir bis zur Meisterschaft noch einiges an Arbeit vor uns haben. Da bin ich allerdings sehr zuversichtlich.“ Am Samstag steht auch schon der erste Probegalopp am Programm, um 14 Uhr daheim gegen Klingenbach. Der soll – sofern es die Verordnungen zulassen – auf jeden Fall stattfinden.