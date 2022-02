Cobid-Maßnahmenverordnung: Grünes Licht, raus aus der Grauzone

Ein Blick auf die bereits große Zahl an Testspielen vom vergangenen Wochenende macht deutlich: Im burgenländischen Amateurbetrieb läuft die Vorbereitung voll an. Das ist insofern interessant, als die Covid-Maßnahmenverordnung in ihrer aktuell gültigen Verordnung für Zusammenkünfte ohne festgelegte Sitzplätze – in diesen Bereich fallen die üblichen Trainings und Testspiele – an sich eine Obergrenze von 25 Teilnehmern vorsieht. Mittlerweile hat Sport Austria als oberste Interessensvertretung des organisierten Sports in Österreich beim zuständigen Gesundheitsministerium zwar eine Interpretation dieser Regel erwirkt, wonach Trainer, Betreuer und Schiedsrichter nicht in die besagte Zahl an Aktiven einzurechnen sind. Beim Thema „Ersatzspieler“ aber ging nichts, diese zählen nach wie vor dazu. Die Praxis hat freilich gelehrt, dass die 25-Personen-Obergrenze dezent mehr oder weniger legitim überschritten wurde – etwa indem sich Ersatzspieler räumlich getrennt vom Ort des Geschehens aufhielten, um nur eine Variante im möglichst konfliktfreien Umgang mit dem heiklen Thema zu skizzieren. Es mag nicht ganz falsch gewesen sein, aber so richtig wasserdicht gedeckt war das Vorbereitungsprozedere nicht. Speziell für Funktionäre, die in der Verantwortung stehen, hat sich so eine rechtliche Grauzone entwickelt, in deren Rahmen ein Testspiel trotzdem auf wackeligen Beinen stand. Das hat nun mit dem heutigen Samstag ein Ende, da die Bundesregierung und das Covid-Krisengremium Gecko Lockerungen ankündigten, die auch die besagte Obergrenze für solche Fälle betreffen. Diese wird von 25 auf 50 Personen angehoben. So sind dann auch Testspiele ohne Wenn und Aber legitimiert.

Das freut freilich Sport Austria-Präsident Alt-Landeshauptmann Hans Niessl, quasi den Chef-Verhandler für den Sport, weil es dadurch möglich sei, speziell im Teamsportbereich „den Sport sportarttypisch“ ausüben zu können.

Begrüßt wird die Aufhebung der 25er-Regel auch von Sportlandesrat Heinrich Dorner, der klarstellt: „Es ist positiv, dass die Bundesregierung auf die Stimmen der Vernunft gehört hat und diese praxisfremde Regelung wieder aufhebt. Allerdings hätte es mit mehr Augenmaß schon früher eine deutlich vernünftigere Lösung geben können und müssen.“ Wichtig sei laut Dorner bei künftigen Schritten, viel mehr auf die Experten aus der Praxis zu hören – um nachvollziehbare Regeln aufzustellen.

Das sieht auch Burgenlands Fußballverbands-Präsident Günter Benkö so, der zuletzt gemeinsam mit Dorner eine Erweiterung auf 40 Personen gefordert hatte. „Damit wären wir schon zufrieden gewesen. Es geht darum den Testspielbetrieb völlig zu legitimieren. Dass nun eine Anhebung auf 50 Personen erfolgt, freut mich. Ich hoffe, dass alle Beteiligten mit diesen Lockerungen verantwortungsvoll umgehen. Es ist jedenfalls beruhigend, weil die Testphase und in weiterer Folge dann die Meisterschaft planmäßig beginnen könnten.“

Am ersten März-Wochenende soll die Kugel im Meisterschaftsbetrieb wieder rollen. Stand jetzt sollte dieser Termin auch halten. Was wiederum die Chancen erhöht, dass nach zwei annullierten Saisonen diesmal sogar eine komplette Meisterschaft gespielt werden könnte. Benkö: „Ich habe ein gutes Gefühl, dass das klappen wird.“ Gewertet wird die Saison in jedem Fall, auch dann, falls wider Erwarten noch abgebrochen wird. Weil das Regulativ so angepasst wurde, dass salopp gesagt bereits die Hälfte der Meisterschaft dafür reichen würde. Im Burgenland ist das bereits der Fall.

Für die Bewertung der aktuellen Lage will der Vorstand des Verbands nach einer bereits abgehaltenen Online-Sitzung erst noch die final adaptierte Verordnung abwarten. Auf dieser Basis folgt dann das nächste virtuelle Treffen, bei dem etwaige Varianten der Meisterschaftsabwicklung im Fall von Covid-Problemen zur Sprache kommen sollen. „Wir wollen auch hier gut vorbereitet in das Frühjahr gehen“, sagt Benkö, der sich ohnehin noch etwas gedulden müsste, bis er all seine Vorstandsmitglieder wieder vor Ort zu einer physischen Sitzung begrüßen kann. Omikron hat auch die BFV-Führungsetage erreicht, weshalb nun einmal auch die eine oder andere Quarantäne ausgesessen werden muss.