Corona hat Basketball fest im Griff

Fünf Wochen Pause während einer laufenden Meisterschaft? Corona macht‘s möglich. Seit 23. Jänner absolvierten die Mattersburg Rocks kein einziges Spiel mehr. „Ich war noch nie in meiner gesamten Karriere in so einer komischen Situation“, schnauft der spielende BKM-Obmann Corey Hallett über die ungewöhnliche Lage.

Die Mattersburger sind seit Wochen im Training, doch immer wieder schlug das Virus bei den Gegnern zu. Für das Wochenende schaut es gut aus. „Von unserer Seite passt alles und von Fürstenfeld habe ich bisher nicht gehört, dass es nicht ginge“, geht Hallett davon aus, dass es den Schlager am Samstag (NMS Mattersburg, 18 Uhr) gibt. „Keine Ahnung, was ich erwarten soll. Gleich gegen einen so starken Gegner zu spielen, ist alles andere als optimal, aber es hilft eh nichts. Für die Play-offs brauchen wir einfach Siege.“

Nicht nur Mattersburg musste sich mit Corona herumärgern, die Güssing-Jennersdorf Blackbirds hatten damit sogar noch härter zu kämpfen. Diese Woche gab es endlich wieder Übungseinheiten mit voller Kapelle. „Ich hoffe nach langer Zeit wieder einmal auf eine gute Trainingswoche, es werden wohl auch alle wieder dabei sein. Zuletzt war es nie möglich mit dem gesamten Kader zu trainieren“, erklärte Headcoach Daniel Müllner den Status quo der vergangenen Wochen.

Die Blackbirds haben jedoch einen Abgang während der Saison zu beklagen: Der Stinatzer Luka Gaspar wird wegen seines Studiums in dieser Saison nicht mehr zur Verfügung stehen. „Er wird uns verlassen, ab Ende Februar ist er für ein Auslandssemester in Puerto Rico. Für Luka ist das natürlich super, für uns eher suboptimal“, so Müllner. Nachbesetzen will man die Position nicht.

Einigung mit KOS Celovec auf neuen Termin

Der Fokus liegt aktuell darauf, wieder in einen Spielrhythmus zu finden. Die nächste Gelegenheit dazu gibt es am kommenden Sonntag, ab 17 Uhr, gegen KOS Celovec. Eigentlich hätte das Spiel am Samstag stattgefunden, doch die Kärntner müssen noch ausgefallene Spiele nachholen. So haben sich die Güssinger mit KOS auf einen neuen Termin geeinigt. Trotz dem Entgegenkommen werden die Blackbirds am Court keine Freunde kennen: „Wir freuen uns darauf, endlich wieder spielen zu können und dann noch gegen einen sehr guten Gegner, der im Westen vorne mitspielt. Die haben sehr gute Legionäre“, so Müllner.

Noch keine Termine für ausstehende Spiele

Die Blackbirds selbst sind aktuell noch auf der Suche nach Terminen für die eigenen Nachtragsspiele. „Wir hätten jetzt noch sechs Spiele in drei bis vier Wochen. Die Saison wurde zwar schon bis Ende März verlängert, aber das wird sich wohl nicht ausgehen. Im März reden wir uns mit der Liga noch einmal zusammen, wie die Saison weitergehen wird“, erklärte der Headcoach.

Auch bei den Rocks sind die nächsten Wochen eng getaktet: Am 5. März kommen die Tirol Raiders nach Mattersburg, am 12. März folgt dann das erste Derby nach der Pause gegen die Blackbirds. Für den 19. März ist das Nachtragsspiel gegen die Mistelbach Mustangs terminisiert und am 26. März empfangen die Mattersburger Eisenstadt an der Wulka. „Für das Heimspiel gegen Dornbirn und das Auswärtsspiel in Güssing suchen wir noch Termine“, erklärt Hallett, entweder unter der Woche, oder sonst erst im April.

Gunners-Fahrplan steht für die restliche Saison

Die Oberwart Gunners versuchen in dieser Woche, zum ersten Mal seit Langem, wieder ein normales Training zu absolvieren. „Wir haben jetzt mit Corona, bis auf einen Spieler, so ziemlich alle durch. Seit 6. Jänner hatten wir nur mehr irgendwelche Unterbrechungen. Die Situation sollte sich jetzt hoffentlich beruhigt haben“, sagt Thomas Linzer, Präsident des Superliga-Klubs. Die zuletzt ausgefallenen Sebastian Käferle und Renato Poljak beginnen mit dem leichten Training, bis zum Match in Wien am kommenden Mittwoch sollten alle Spieler wieder einen gewissen Rhythmus gefunden haben. Siege sind für den Präsidenten aktuell gar nicht so wichtig: „Wir sind schon fix für die Top-Sechs qualifiziert, deshalb liegt der Schwerpunkt darauf, einen Spielrhythmus zu finden.“ In acht Wochen haben die Oberwarter nun sechs Spiele zu absolvieren – ein Monsterprogramm. Somit soll aber auch die Superliga ihren gewohnten Lauf wieder nehmen können.