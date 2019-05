Sechs Runden sind in der Regionalliga noch zu spielen. Im Gegensatz zu den letzten beiden Jahren wird es heuer wieder Absteiger geben. Und ein Kandidat für den Gang eine Liga runter ist in dieser Saison Parndorf. Aktuell liegt der SC/ESV auf Tabellenplatz 13. Das könnte reichen, wenn nur ein Klub aus der 2. Liga in die Regionalliga Ost absteigt.

Darauf verlassen kann man sich nicht. „Wir haben noch die Möglichkeit in den verbleibenden Spielen uns selbst aus der Gefahr zu bringen und diese Chance wollen wir nutzen“, gibt sich Parndorfs Vereinsboss Gerhard Milletich optimistisch, klar ist für den 62-Jährigen aber auch: „Jetzt müssen Dreier her. Wir sind zum Siegen verdammt.“

„Es wird mit Sicherheit ein heißer Tanz in den kommenden Wochen.“Sportdirektor Paul Hafner

Gelingt dies nicht und muss Parndorf den bitteren Gang in die Burgenlandliga antreten, ist man im Heidebodenstadion zumindest vorbereitet. Ein Plan B für das Worst-Case-Szenario steht. Milletich erklärt: „Natürlich werden wir alles versuchen, dass dieser Plan B nicht umgesetzt werden muss. Wir haben uns aber Gedanken gemacht, wie es dann weitergehen würde und da haben wir schon ein Konzept.“

Und dieses sieht im Detail so aus: „Die zweite Mannschaft, die aktuell in der Burgenlandliga spielt, müsste aufgelöst werden. Es würde dann ein 18-Mann Kader aus der Regionalliga-Mannschaft und der zweiten Mannschaft gebildet werden, dem wir auch den sofortigen Wiederaufstieg zutrauen. Das alles ist mit Sportdirektor Paul Hafner besprochen. Ich betone aber noch einmal, dass wir alles dafür tun werden, um nicht abzusteigen.“

Ähnlich sieht es auch Paul Hafner: „Wir sind überzeugt, dass die Mannschaft die Qualität hat, um sich zu retten. Es wird aber mit Sicherheit ein heißer Tanz in den kommenden Wochen.“ Sollte es letztendlich nicht reichen, ist der Verein zumindest für das kommende Jahr vorbereitet. Bitter wäre es dennoch, auch weil man Ende Juni das 100-Jahr-Jubiläum feiert…