Otto Wüger im Interview:„Der Traum ist es an alte Zeiten anzudocken“

Werbung

BVZ: Im Vorjahr scheiterte Parndorf knapp an der Rückkehr in die Regionalliga Ost. In der Burgenlandliga schnappte sich Siegendorf den Titel, auch die zweite Aufstiegs-Chance im Relegationsturnier mit Krems und Union Mauer konnte nicht genutzt werden. Was muss im Frühjahr besser laufen als in der letzten Saison, damit diesmal das Ziel erreicht wird?

Otto Wüger: Wir hatten in der letzten Saison mit Siegendorf einen immens starken Konkurrenten und auch heuer wird es alles andere als ein Selbstläufer. Oberwart ist ein richtig guter Gegner und nur knapp hinter uns. Wir haben unsere Aufgaben im Winter aber gemacht, uns gezielt verstärkt. Außerdem haben wir fast durchtrainiert, sind also mit Sicherheit für das Frühjahr bestens gerüstet.

Der Start ins Frühjahr ist auf den ersten Blick alles andere als einfach. Kann es da schon eine Vorentscheidung geben?

Wüger: Wir haben in den ersten drei Runden mit Ritzing und Oberwart zwei ganz harte Brocken auswärts. Klar könnten wir uns mit Siegen Luft verschaffen, aber eine Vorentscheidung gibt es so früh sicher nicht. Wir müssen auf jeden Fall auf der Hut sein, weil es richtig gute Teams sind und die sind daheim noch schwieriger zu besiegen.

Die Regionalliga Ost ist das erklärte Ziel. Will man irgendwann auch wieder mehr?

Wüger: Da reden wir auch nicht groß herum: Wir wollen rauf, das ist ganz klar. In erster Linie natürlich, weil die Regionalliga der Parndorfer Anspruch sein soll und wir natürlich auch wieder das Derby gegen Neusiedl spielen wollen. Aktuell heißt der Fokus Regionalliga. Gelingt uns der Aufstieg, dann heißt es, auch wenn wir viele Jahre in dieser Liga waren, erst einmal sich dort wieder zu etablieren. Das Thema 2. Liga will ich nicht ganz ausschließen. Es ist schon ein Traum von uns, irgendwann einmal an die alten Zeiten anzudocken. Aktuell sind wir aber noch in der Burgenlandliga, das heißt die 2. Liga ist – wenn überhaupt – langfristig ein Ziel.

Parndorf war in der Vergangenheit schon in der 2. Liga. Was würde aktuell fehlen, um in der zweithöchsten Liga zu spielen?

Wüger: Man bräuchte wahrscheinlich den einen oder anderen Spieler, aber infrastrukturell fehlt es aus meiner Sicht an nichts. Wir sind so aufgestellt, dass wir die Rahmenbedingungen erfüllen würden. Aber wie gesagt, das Thema ist wenn überhaupt ein langfristiges. Der Blick geht jetzt in Richtung Regionalliga und dort müssen wir noch ankommen.

Trotzdem deutet vieles darauf hin, dass man in Parndorf sportlich noch einiges vor hat.

Wüger: Das ist der Fall. Wir wollen uns ständig weiterentwickeln, haben uns breit aufgestellt, auch im Nachwuchsbereich. Bei uns hat jeder Trainer eine entsprechende Ausbildung. Und klar ist auch, dass aus den eigenen Reihen immer wieder Spieler nachrücken sollen.

Im Bezirk war man jahrelang die Nummer eins, jetzt steht Neusiedl/See auf der Pole Position. Blickt man neidisch Richtung Nachbarn?

Wüger: Neusiedl hat mit Peter Eigl einen super Funktionär an der Spitze. Wir konzentrieren uns auf unsere Arbeit und sind weder neidisch noch überheblich, beziehungsweise kommentieren wir nicht die Arbeit anderer Vereine. Zur Frage der Nummer eins im Bezirk sehe ich nicht nur die Kampfmannschaft als Faktor, sondern auch alle anderen Erwachsenenmannschaften, die Infrastruktur und die Nachwuchsarbeit im Verein. Und wenn wir gleich beim Bezirksfußball sind. Den Andauern drücke ich die Daumen, dass sie in der Burgenlandliga bleiben. Und schön wäre es, wenn Halbturn den Aufstieg schafft. Das wäre für die Region hier eine ganz tolle Geschichte.