Gesundheit wird beim LMB (Leichtathletik Mittelburgenland) großgeschrieben. Darum war Obmann Werner Faymann einer jener, die bei ihrem Verein aufgrund der Corona-Krise „den Stecker zogen“, sprich auf alle gemeinsamen Aktivitäten verzichtete. In diesem Zuge war auch schnell klar, dass das Top-Event des Klubs, der Fahnenschwingerlauf in Neckenmarkt nicht zum gewohnten Termin im Mai über die Bühne gehen kann. Darauf verzichten muss die Laufgemeinde Ostösterreichs aber nicht. „Wir haben uns dazu entschlossen unseren Präsenzlauf in virtueller Form auszutragen“, möchte Faymann den zahlreichen Lauffreudigen, die stets den Weg nach Neckenmarkt fanden, etwas zurückgeben.

Ausgetragen wird der Lauf übrigens von Freitag, den 8. Mai bis Samstag, den 16. Mai. „In diesem Zeitraum können die Athleten ihren Lauf per GPS-Uhr aufzeichnen und die Daten danach mittels Strava-Konto hochladen oder einfach manuell eingeben“, erklärt Faymann. Die Strecke kann dafür frei gewählt werden, muss allerdings mehr positive als negative Höhenmeter aufweisen.

Das Angebot des virtuellen Laufs richtet sich an Läufer aller Altersklassen. Der Knirpslauf geht über 500, der Jugendlauf über 2.000 und die Erwachsenen-Version über 7.000 Meter. Die Teilnahme ist vollkommen kostenlos.