„Die SPORTUNION Österreich ist unsere große Sportfamilie, mit der wir gemeinsame Maßnahmen, Projekte und Ziele umsetzen. Bund und Länder stehen in einer optimalen Balance zueinander, dank der gegenseitigen Unterstützung konnte schon viel erreicht werden. Als SPORTUNION Burgenland sind wir schon seit 1946 ein Teil des Verbandes.

Dieser Zusammenhalt ist gerade in der gegenwärtigen Corona-Krise wichtiger denn je, wo wir unser Sport- und Vereinswesen mit aller Kraft unterstützen, damit 100 Prozent unserer gemeinnützigen Vereine diese Krise erfolgreich meistern können“, hält SPORTUNION Burgenland-Präsidentin Karin Ofner fest.

Rund 4.400 Sportvereine

Mit ihrer Organisationsstruktur von neun autonomen Landesverbänden ist die SPORTUNION flächendeckend mit rund 4.400 Sportvereinen präsent. Für Menschen jeden Alters bietet sie sportliche Aktivitäten in der Gemeinschaft und ist damit unverzichtbarer Bestandteil einer positiven Lebensgestaltung.

Ofner: „Mehr als 900.000 Mitglieder sind ein kräftiges Zeichen dafür, dass Bewegung und Sport in unseren Vereinen mehr ist als Training: Der zwischenmenschliche Umgang, Respekt, Fairness und Toleranz im Umgang miteinander, das macht die Gemeinschaft in unseren Vereinen aus!“

Für die Zukunft hat die SPORTUNION viel vor. Ofner: „Den Digitalisierungsprozess, den wir im Vorjahr gestartet haben und der durch die Corona-Krise besonderen Aufwind bekommen hat, werden wir weiterverfolgen. Immer mit dem Wissen, dass eines nie zu ersetzen sein wird: Der soziale Kontext, in dem Bewegung und Sport stattfindet. Dafür sind zehntausende Ehrenamtliche in unseren Vereinen im Einsatz, ohne die unser Verband nicht bestehen könnte. Ein aufrichtiges Danke dafür!“ Digital geht auch heute die 75-Jahr-Feier über die Bühne – mit einem Festakt per Videokonferenz.

Weitere Informationen zur online Jubiläumsfeier: https://sportunion.at/news-intern/2020/04/28/einladung-zum-75-geburtstag-der-sportunion-oesterreich/