Leichtathletik-WM: Ausscheiden ganz nach Raphael Pallitschs Geschmack

Wenn alles top liefe, ließ Pallitsch im Gespräch mit der BVZ im Vorfeld der Weltmeisterschaft wissen, wären im Vergleich zu seiner im Juni aufgestellten persönlichen Bestzeit von 3:38.19 Minuten maximal Nuancen an Verbesserungspotenzial drin. „Da reden wir von einer Sekunde.“

Keine Qualifikation mehr über die Zeit

Das, was der 33-Jährige dann am Samstagabend bei seinem WM-Auftritt in Budapest ablieferte, war mehr als nur eine Nuance. Raphael Pallitsch flog förmlich zu einer neuen Bestzeit, konnte seine erst kürzlich aufgestellte Topmarke noch einmal boostern und lief in 3:36,47 Minuten über die Ziellinie seines Vorlaufs. Weil er dabei im vierten und letzten Vorlauf eine durchaus schnelle Gruppe erwischte, man sich aber in den Mittelstreckenbewerben erstmals nicht über die Zeit für die nächste Runde qualifizieren konnte, wurde es in diesem Zusammenhang eben nur Platz 12 und das Aus. Pallitsch hätte Sechster werden müssen, in diesem Fall fehlten dem Burgenländer etwas weniger als zwei weitere Sekunden.

„Ich habe fast die ganze Zeit gelitten“, aber: „Ich bin nur happy“

Mit der eigenen Leistung zeigte sich Pallitsch klarerweise hochzufrieden, wie er resümierte: „Es war ein unglaubliches Rennen, es hat so weh getan, aber es haben mich so viele Österreicher angefeuert. Ich habe fast die ganze Zeit gelitten und mir nur gedacht, ich muss jetzt dranbleiben. Es war einfach ein perfektes Rennen, ich bin unglaublich glücklich, hier so performt zu haben. Bei diesem Leistungsniveau an der Spitze sind auch taktische Rennen extrem schnell, darauf war ich eingestellt und konnte es für eine Bestzeit nützen, ich bin nur happy.“

Denn es war ein unglaublicher Kraftakt, den Pallitsch leisten musste. Von Beginn weg machte der Kenianer Abel Kipsang Tempo, weshalb sich das Feld auch sofort in die Länge zog und die ersten 400 Meter in 55 Sekunden absolviert wurden. Der 33-jährige Burgenländer blieb aber dran, auch wenn sich am Ende des Feldes einreihte. Mehr noch: Die Durchgangszeit nach 800 Meter (1:56,32 Minuten) ließ schon eine neue Bestleistung vermuten - weil der Oggauer weiter dranblieb, setzte er diese Topleistung bis ins Ziel fort. Kipsang siegte mit einer Zeit von 3:34,06 Minuten, Pallitsch ließ am Ende nur gut zwei Sekunden auf den Kenianer liegen und verbesserte als Zwölfter seinen Rekord um 1,69 Sekunden. Als Lohn gibt es auch die Verbesserung auf Rang vier der österreichischen Alltime-List über 1.500 Meter.

Kurzum: So gesehen war es ein Ausscheiden ganz nach dem Geschmack von Raphael Pallitsch.