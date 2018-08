Es war eine schwere Geburt, bis Franz Ponweiser, Sportchef der Fußballakademie (AKA) Burgenland, sein komplettes Betreuerteam für die neue Saison beisammen hatte. Mittlerweile hat der Neutaler die ausständige Trainerfrage in der U16 (Christoph Morgenbesser wurde vom U15-Co zum Chefcoach befördert) bekanntlich gelöst. Das neue Werkl steht – und die Trainer-Crew befindet sich mit ihren Teams in der Vorbereitung.

U15 mit einem ersten Ausrufezeichen

Da wurden auch bereits die ersten Spiele absolviert – mit unterschiedlichen Erkenntnissen. Die U15 von Manuel Takacs etwa setzte am Samstag beim Test gegen Ligakonkurrenten Austria mit einem 5:1 ein fettes Ausrufezeichen. Zielvorgabe des Trainers war in der zweiten Trainingswoche unter anderem, die notwendige Mentalität des Vorwärtsverteidigens zu verinnerlichen. Das gelang ausgerechnet im Testspielkracher gegen die Veilchen.

„Es war schon beeindruckend, wie druckvoll und spielbestimmend die Jungs aufgetreten sind. Vor allem die Art und Weise, wie wir die Bälle bereits im Angriffsdrittel durch entschlossenes Pressing gewonnen haben, war stark“ lobte Takacs, der aber auch klarstellte: „Überheblichkeit wäre jetzt fehl am Platz.“

Intensive U16-Woche, dürftiges U18-Auftreten

Trotz einer 1:4-Testniederlage gegen die Austria resümierte U16-Neo-Cheftrainer Christoph Morgenbesser durchaus positiv. „Wir haben auch am Matchtag in der Früh noch trainiert und grundsätzlich sehr viel in dieser Woche gearbeitet. Das hat sich vom Körperlichen her schon bemerkbar gemacht.“ Gleichzeitig habe man unterschiedliche Systeme probiert und einfach ordentlich getestet.

Dass das alles gegen einen Liga-Gegner möglich sei, taugt Morgenbesser, denn: „Es ist schwierig, vor allem innerhalb Österreichs Top-Gegner in der Vorbereitung zu finden. Solche Spiele aber machen wirklich Sinn. Da weißt du dann, wo du stehst.“ Mitte August geht es dann noch gegen die Alterskollegen von Rapid Wien zur Sache. Da werden die Erkenntnisse noch größer sein.

Was die Austria-Partie betraf, gibt es übrigens punkto Chancenverwertung noch Potenzial. „Zweimal trafen wir die Latte, zweimal waren wir alleine vor dem Tormann – und ab der 10. Minute wären wir eigentlich nach einem Torraub des Goalies ein Mann mehr gewesen.“ Weil es ein Testspiel war, blieb es aber natürlich bei elf gegen elf. Positiv sei laut Morgenbesser übrigens auch die Zusammenarbeit mit Neo-Co-Trainer und AKA-Neuling Gery Linshalm. „Wir harmonieren super, das passt wirklich gut.“

Nicht zufrieden zeigte sich U18-Betreuer Ivo Smudla hingegen nach den beiden Niederlagen in Lackenbach und Wiesfleck. Speziell das 2:3 beim Klub aus der 1. Klasse Süd wurmte den Coach. „Wir haben zwar im Training von der Intensität her keine Rücksicht auf die Spiele genommen und noch dazu sehr viel ausprobiert, aber trotzdem müssen sich Akademiespieler anders präsentieren. Das war teilweise schon billig.“

Aus für LAZ Güssing, Hotwagner in Oberwart

In den AKA-Vorstufen des Burgenländischen Fußballverbands (BFV) wird derweil vor dem Start kommende Woche in den LAZs, also den Landesverbandsausbildungszentren, noch am letzten Personalfeinschliff gebastelt. Bereits vollzogen ist laut BFV-Sportchef Hans Füzi eine nötige Umstrukturierung im Südburgenland. Der LAZ-Standort Güssing wurde geschlossen. „Einige Spieler haben das Angebot leider nicht angenommen, deshalb war unterm Strich die Quantität und Qualität hier nicht so gegeben, um ein hochwertiges Training zu gestalten.“

Die LAZ-Vorstufen (BAZ – Bezirksauswahlzentrum sowie FTT – Fußball Talente Training) gibt es auch weiterhin (Start ist hier burgenlandweit dann im September), LAZ-Talente müssen aber künftig am Standort Oberwart trainieren. Dort hatte Klaus Guger in der abgelaufenen Saison das Sagen, er ist mittlerweile bei Lafnitz tätig. Gugers Nachfolger im LAZ Oberwart ist Florian Hotwagner. Füzi über den 28-Jährigen, der mittlerweile parallel dazu auch Cheftrainer des SC Pinkafeld ist: „Ich habe mich hier im Vorfeld mit Guger besprochen. Hotwagner ist absolut geeignet, er verfügt über Erfahrung im Erwachsenen- und Nachwuchsbereich.“

Klarheit in Eisenstadt, Neusiedl/See noch offen

Bereits fix ist auch schon die Struktur im LAZ Eisenstadt, wo künftig Didi Heger, er ist auch Cheftrainer in Steinberg, alleiniger Standortleiter sein wird. Bislang gab es eine geteilte Spitze von Heger mit Christoph Stifter.

Offen ist lediglich noch die Neubesetzung der Standortleitung im LAZ Neusiedl/See. Füzi möchte in dieser Woche entscheiden, wer die Position von Jaki Knöbl übernehmen wird.