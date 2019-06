Nicht nur in der Europa League oder der Champions League war dieser Tage Endspielzeit, auch im burgenländischen Pokalbewerb steht am Pfingstmontag (10. Juni) das Finale an. Beim traditionellen Herrenbewerb gibt es ein rein südburgenländisches Duell zwischen Güssing und Pinkafeld. Der Meisterkandidat aus der 2. Liga Süd überraschte gegen Neusiedl/See und hat im Finale als unterklassigerer Verein gegen Burgenlandligist Pinkafeld Heimrecht.

„Der Cup ist nach geschafftem Meistertitel natürlich jetzt das große Ziel, wobei die Pinkafelder einige Ausnahmekönner in ihren Reihen wissen“, sagte GSV-Trainer Hannes Winkelbauer, während Pinkafeld-Coach Florian Hotwagner ergänzte: „Für uns als Verein, für die Burschen und auch für uns Trainer wäre ein Sieg ein Traum. Wir wissen aber, was uns erwartet.“ Personell werden beide Teams einige Kicker in der letzten Runde für Montag schonen.

Die Güssinger Sportanlage ist aber neben dem Herrenfinale auch erstmals Austragungsort des Frauen-Pokals. Sechs Teams spielten sich in der Vorrunde die Finalplätze aus, als Einstieg in den Pokalfinaltag duellieren sich ab 14 Uhr die Finalistinnen aus Neusiedl, Mönchhof und vom FC Südburgenland 1b im Meisterschafts-Modus.