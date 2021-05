Ab heute, Donnerstag, schlägt Bernd Wiesberger beim zweiten Major-Turnier des Kalenderjahrs 2021 ab. Das PGA Championship bietet für den Burgenländer, im großen Rahmen, eine willkommene Chance sich zurück zu kämpfen — und zwar in die Top-50 der Weltrangliste, die eben so viele Vorteile in Form von Startberechtigungen bei den ganz großen Events mit sich bringen.

Der gesicherte Platz ging zuletzt in der vierwöchigen Pause nach dem US Masters verloren — und auch das British Masters konnte am vergangenen Wochenende nichts daran ändern. Wiesberger reiste mit einem geteilten 34. Rang aus England in die USA – zu wenig, um in der Weltrangliste Boden gutzumachen. Dort steht der 35-Jährige aktuell auf Position 62 und wird sich bei den kommenden Turnieren nur mit starken Ergebnissen wieder dorthin spielen können, wo es auch richtig angenehm ist. Die erste Möglichkeit dazu bietet sich eben beim Major-Event an der US-Ostküste.

Anspruchsvoller Platz direkt am Meer

Einfach wird es auf dem schwierigen Kurs im Kiawah Island Golf Resort definitiv nicht. 2012 – bei Wiesbergers PGA Championship-Premiere – war der Platz zuletzt der Austragungsort. Damals verpasste Österreichs bester Golfer den Cut lediglich um einen Schlag.

„Es ist kein einfacher Golf-Kurs, direkt am Meer. Die Bedingungen sind sehr anspruchsvoll, tiefe Scores sind dort selten“, erklärt Manager und Vater Klaus Wiesberger. Das Rezept, um dort ein gutes Ergebnis einzupacken, ist die Fehler-Anfälligkeit zu reduzieren. Phasenweise funktionierte das bei den British Open zuletzt schon.

Nach der PGA-Championship kehrt Wiesberger zurück nach Europa an einen Ort des Triumphes. Auf der European Tour geht es dann in Dänemark beim Made in Himmerland weiter — und zwar als Titelverteidiger. Weil das Turnier im vergangenen Jahr coronabedingt ausfiel, ist Wiesberger als Sieger 2019 dort eben der letzte Champion, gleichzeitig war es eine Initialzündung zu einer tollen Saison mit Siegen in Schottland und Italien.