Blackbirds: Koch überragte alle

Goran Patekar, Assistant Coach Blackbirds: „Wir haben den ersten Schritt gemacht, aber das heißt nichts. Es war ein solides Spiel von uns, aber es gibt noch viel Luft nach oben sowohl in der Offense als auch in der Defense.“

Sebastian Koch, Spieler Blackbirds: „Es hat heute ein wenig gedauert, bis wir ins Spiel gefunden haben. Aber wenn wir mit der Intensität spielen, mit der wir die zweite Hälfte begonnen und das ganze dritte Viertel gespielt haben – sowohl in der Offense als auch in der Defense – dann werden wir auch am Samstag als Sieger vom Feld gehen und ins Halbfinale einziehen können.“

Christian Ponz, Head Coach BBU: „Ich denke, wir sind ganz gut in die Partie gestartet, haben viel Energie gehabt. Dann im zweiten Viertel sind wir vor allem offensiv gar nimmer konstant gewesen, haben nicht mehr in unsere Plays gefunden, haben unserer Fokus verloren. Güssing hat besser gespielt im ersten Spiel und verdient gewonnen.“

Jesus Diaz Del Rio Foces, Spieler BBU: „Wir wussten, dass das ein schwieriges Spiel gegen ein richtig gutes Team wird. Der Meister des Vorjahres. In der ersten Halbzeit haben wir super verteidigt, in der zweiten Hälfte haben sie besser gestartet und es war dann schwer wieder ins Spiel zu kommen. Schauen, wir was nächste Woche passiert. Wir müssen versuchen zu gewinnen, um zurück nach Güssing zu kommen und unsere Anhänger stolz zu machen.“

Beste Scorer: Koch S. 23 (12 Reb), Ware 17, Horvath 15 beziehungsweise Daza 13, O'Neal 11, Rakic 10

