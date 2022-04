Austria Triathlon: Halbe Strecke, vierfaches Preisgeld

Werbung

Seit drei Jahrzehnten wird in Podersdorf der Austria Triathlon ausgetragen. Nach einem gemächlichen Start mit nur einer Handvoll Teilnehmern ist der Bewerb heute nicht nur für Triathleten aus dem Burgenland ein Pflichttermin. Über 2.000 Teilnehmer werden auch heuer wieder am Neusiedler See an den Start gehen.

Organisator Daniel Döller setzt dieses Jahr noch stärker auf die Halbdistanz, das große Zugpferd der letzten Jahre. Dabei wird genau die Hälfte der Ironman-Distanz zurückgelegt, also 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und 21 Kilometer Laufen. „Die Halbdistanz erfreut sich immer größerer Beliebtheit und ist auch unsere teilnehmerstärkste Distanz“ sagt Döller im Gespräch mit der BVZ.

Weltranglistenpunkte & hohe Preisgelder für die Profis

Neben rund 700 Hobbysportlern sollen auf dieser Strecke auch einige Profi-Triathleten an den Start gehen, im besten Fall Medaillengewinner bei Großereignissen. Döller will sie mit gratis Übernachtungen und hohen Preisgeldern nach Podersdorf locken.

4.000 Euro gibt es auf der Halbdistanz für den Sieger zu holen- viermal so viel wie auf der Langdistanz. Außerdem erhalten die Athleten heuer erstmals Punkte für die Weltrangliste der PTO (Professional Triathletes Organisation).

Die Profi-Akquise ist bereits in vollem Gange. „Wir führen viele Gespräche“ erzählt der Organisator. „Aufgrund der coronabedingten Verschiebungen vieler Rennen sind die Profis mit Zusagen aber noch sehr zögerlich.“

Wie in den Vorjahren erstreckt sich das Programm des Austria Triathlon über das gesamte Wochenende. Der größte Wettkampftag wird der Samstag sein. Da finden neben dem Bewerb über die halbe Strecke auch die Königsdisziplin über die volle Länge und die Aqua-bike-Bewerbe statt. Dabei wird über dieselben Distanzen wie im Triathlon gestartet, nur ohne Laufbewerb.

Schon am Freitag messen sich beim Kids-Aquathlon in sechs Altersklassen die kleinsten Teilnehmer. Den Abschluss markieren am Sonntag die Rennen über die Olympische Distanz und die Sprintdistanz, die sich laut Döller „besonders gut für den Einstieg in den Sport eignet. Das kann man auch mit überschaubarem Training schaffen.“