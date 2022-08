Austria Triathlon: Die Premiere und das Jubiläum

Werbung

Der niedrigste Wasserstand in der Geschichte des Neusiedler Sees hat auch für eines der größten jährlich ausgetragenen Sport-Events im Burgenland Folgen. Nachdem der Pegel in der Bucht vor Podersdorf im Juli nur noch bei 70 Zentimetern gelegen war, mussten die Organisatoren reagieren.

„Den Bewerb abzusagen, wäre eine Katastrophe gewesen.“ Daniel döller Organisator Austria Triathlon

Weil die Untergrenze für einen Triathlon bei 80 Zentimetern liegt, wurde die Entscheidung getroffen, für den geschwommenen Teil des Austria Triathlons heuer auf den deutlich tieferen Badesee der St. Martins Therme in Frauenkirchen auszuweichen. Der Start wird daher erstmals in der 35-jährigen Geschichte des Bewerbs nicht in Podersdorf erfolgen.

„Wir sind froh, dass wir zu dieser Lösung gekommen sind. Mit der Therme in Frauenkirchen haben wir einen starken Partner gefunden“, freut sich Organisator Daniel Döller. „Von den Athleten haben wir nur positive Rückmeldungen bekommen. Sie freuen sich, dass das Event stattfinden kann.“

Glas halbvoll. Organisator Daniel Döller freut sich, dass der Triathlon trotz niedrigem Wasserstand stattfinden kann. Foto: zVg

Für den Veranstalter selbst bedeutet die Verlegung nach Frauenkirchen allerdings einen logistischen und finanziellen Mehraufwand. Athleten und Zuschauer werden mit Shuttlebussen zum Start in die Nachbargemeinde gebracht, wegen der neue Schwimmstrecke gibt es zwei statt nur einer Wechselzone.

„Es trifft uns schon empfindlich, aber den Triathlon abzusagen, wäre eine Katastrophe gewesen.“ Entgegengekommen ist Döller und seinem Team, dass der Badeteich direkt an der Radstrecke liegt. „So mussten wir an der Streckenführung nicht viel ändern.“

Podersdorf nach wie vor das Triathlon-Zentrum

Die Radstrecke führt ab Frauenkirchen in gewohnter Manier über Apetlon und Illmitz nach Podersdorf. „Das ist in etwa eine halbe Runde. Von Podersdorf fahren die Athleten über die volle Distanz dann noch einmal fünf, über die Halbdistanz zwei Runden mit dem Rad.“ In Podersdorf wird anschließend auf die Laufstrecke gewechselt, die unangetastet blieb und in Richtung Illmitz durch den Abschnitt „Hölle“ führt.

Das Ziel befindet sich weiterhin in Podersdorf. Döller: „Dort wird nach wie vor das Zentrum des Triathlons sein.“ Der, gemessen am Maßstab des Burgenlands, getrost als sportliches Mega-Event bezeichnet werden kann. An die 2.000 Triathleten werden auch heuer wieder an den Start gehen – darunter auch einige größere Kapazunder des Sports. Auf der Halbdistanz wird mit Thomas Steger der amtierende Staats- und Vize-Europameister antreten. „Eine echte Rakete“, weiß Döller.

Der 30-jährige Tiroler wird den um elf Jahre älteren Vorjahressieger und mehrfachen Ironman-Gewinner Michael Weiss im Duell der Generationen herausfordern. Mit Simone Kumhofer steht auch bei den Frauen die amtierende Staatsmeisterin und Vorjahressiegerin am Start. „Außerdem werden ein paar starke Athletinnen aus Deutschland dabei sein. Das Starterfeld lässt keine Wünsche offen.“

Ein besonderer Anreiz für Athleten aus ganz Österreich, um die Reise ins Burgenland anzutreten: Der Bewerb über die Ironman-Distanz am 3. September wird heuer als Staatsmeisterschaft geführt. Am selben Tag steht neben dem beim Austria Triathlon traditionell sehr beliebten Rennen über die Halbdistanz auch der 2021 erstmals ausgetragene Aquabike-Bewerb wieder auf dem Programm. Dabei wird auf der Schwimm- und Radstrecke die volle Distanz absolviert, die Laufstrecke dann aber ausgespart.

Am Sonntag finden die Rennen über die Olympische- und die Sprintdistanz statt. Bereits am Freitag steigt der vom LTC Seewinkel veranstaltete TRIWomen-Bewerb. Es ist also alles angerichtet, zur Freude von Döller: „Ein rundes Programm. Die Herausforderung, vor die uns der niedrige Wasserstand gestellt hat, haben wir gut gemeistert.“