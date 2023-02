Sprechen wir über die Zukunft des Frauen- und Mädchenfußballs!

Werbung

Mädchen- und Frauenfußball in Österreich, speziell aber auch im Burgenland - dieser Themenkomplex und die Perspektiven für die Zukunft wurden im Zuge der Podiumsdiskussion besprochen.

„Das gemeinsame Ziel ist es, den Frauenfußball im Burgenland konsequent weiterzuentwickeln, die Strukturen zu verbessern und Perspektiven zu bieten. Den erfolgreichen Weg, der in den letzten Jahren im Burgenland eingeschlagen wurde, werden wir auf allen Ebenen weiter unterstützen“ meinte etwa Sportlandesrat Heinrich Dorner, Teilnehmer der Diskussionsrunde. Zudem diskutierten die Teamchefin des Österreichischen Frauenfußballnationalteams Irene Fuhrmann, Ex-Austria Wien-Manager, Ex-Bundesliga- und -ÖFB-Vizepräsident sowie die beiden Real Girls Play Soccer-Projektleiterinnen Yvonne Lindner (BFV-Frauen- und Mädchenfußballreferentin) und Nina Potz (sie ist auch als Trainerin und Funktionärin beim SC Neusiedl/See sowie beim BFV im Einsatz).

In den letzten Jahren habe man im Burgenland bereits einen Riesenschritt nach vorne gemacht, ist Lindner überzeugt. Gemeinsam mit Nina Potz hat sie das BFV-Projekt „Real Girls Play Soccer“, das auch vom Land Burgenland unterstützt wird, auf die Beine gestellt. Ein Blick auf die Zahlen belegt den Erfolg in den letzten drei Jahren. So stieg die Zahl der Nachwuchsspielerinnen von 381 in der Saison 2018/19 auf 553 in der Saison 2022/23 – ein sattes Plus von 54 Prozent. Die Anzahl der Nachwuchsteams stieg im selben Zeitraum von 5 auf 25 (+ 400%).

Nach wie vor tendenziell trist ist das Bild bei den Erwachsenen: Aktuell gibt es im Burgenland nur fünf Frauenmannschaften. „Beim Mädchen-Fußball ist das Burgenland sehr gut aufgestellt, bei den Frauenmannschaften krankt es im Burgenland“, so Potz. Das Burgenland ist das einzige Bundesland ohne Frauenliga – „das wollen wir ändern und eine Frauenliga im Burgenland schaffen“, gibt Linder ein wichtiges Ziel vor: „Wir müssen den Sprung von den Nachwuchsmannschaften hin zu Kampfmannschaften schaffen. Das kann nur gelingen, wenn wir Perspektiven schaffen. Deshalb ist eine eigene Frauenliga wichtig. Sonst verliert das Burgenland sukzessive Spielerinnen, die in andere Bundesländer abwandern.“

Um diese Ziele zu erreichen, brauche es auch auf lokaler Ebene engagierte MitstreiterInnen wie Yvonne Lindner und Nina Potz, „die das Thema pushen“, stellte Sportlandesrat Dorner in weiterer Folge fest. „Das Projekt ,Real Girls Play Soccer‘, welches vom Land Burgenland unterstützt wird, ist eine tolle Initiative. In Zukunft muss es heißen: Dort wird Fußball gespielt, schauen wir uns das Spiel an – egal ob Mädchen, Frauen oder Männer auf dem Platz stehen. Dort müssen wir hin. Die Politik kann mithelfen, die dafür notwendigen Strukturen zu schaffen und die Entwicklung zu fördern.“

Das mittelfristige und nachhaltige Ziel müsse sein, so Dorner, dass das Burgenland ein flächendeckendes Angebot für den Mädchen- und Frauenfußball stelle. „Dazu gehören eine attraktiver Frauenliga und Ligen in den entsprechenden Altersklassen sowie die Schülerliga und Turnierveranstaltungen.“

„Für Mädchen ist es auch sehr wichtig, Vorbilder zu haben. Diese haben sie jetzt mit der Frauen-Fußballnationalmannschaft. Natürlich ist es eine große Herausforderung für die Vereine, Voraussetzungen und Strukturen für Mädchen- und Frauenfußball zu schaffen“, sagt Potz.

"Durch die Erfolge können wir Junge gewinnen"

Einen enormen Schub habe die Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2022 gebracht, sagt Österreichs Frauenfußball-Teamchefin Irene Fuhrmann. Auch der 2:1-Sieg der ÖFB-Auswahl gegen Vize-Weltmeister Niederlande im Rahmen eines kürzlich abgehaltenen Trainingslagers auf Malta (die zweite Begegnung endete dann 0:4) sei sehr hoch einzuschätzen. Damit habe das Nationalteam nahtlos an die Leistungen im Vorjahr anschließen können, sieht Fuhrmann eine positive Entwicklung. „Wir haben aber noch immer zu wenig Fußballerinnen in Österreich. Durch die Erfolge können wir Junge gewinnen. Wir haben noch immer viel zu wenig Fußballerinnen in Österreich.“

„Erfolg ist die Lokomotive“, pflichtete wiederum Markus Kraetschmer bei. Als Ex-Austria Wien Manager kennt er die Strukturen und Mechanismen des Fußballs. „Wir brachen die Breite von unten und die Perspektive, in einer Frauenmannschaft spielen zu können. Wichtig ist auch, dass die Bundesliga-Mannschaften den Weg hin zur Professionalisierung im Frauenfußball gehen. Fußball ist keine Männerdomäne mehr. Frauenfußball ist international anerkannt. Wenn ich vor ein paar Jahren gesagt hätte, dass bei einem Frauenmatch in Spanien 50.000 Fans im Stadion mitfiebern, hätte man gesagt: Herr Kraetschmer, Sie sind ja verrückt.“