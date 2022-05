Porics wird Draßburg-Trainer

Werbung

Nach der Trennung von Dalibor Kovacevic war der ASV Draßburg zuletzt intensiv auf Trainersuche. Und weil der Klub zukünftig auf mehr Regionalität setzt, hat man sich für eine burgenländische Lösung entschieden. Michael Porics wird nach der aktuellen Saison den Trainerposten beim ASV übernehmen.

"Das ist eine spannende Aufgabe, auf die ich mich freue. Wir sind jetzt schon dabei, den Kader für die kommende Saison zusammenzustellen. Der Blickpunkt liegt dabei auf Spielern aus der Region", so Porics. Mehr zum neuen Coach beim ASV Draßburg lesen Sie am kommenden Donnerstag in der Printausgabe.