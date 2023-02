TEQBall: Burgenländische Erfolgsbilanz einer Trendsportart

Werbung

Die neue, fußballbasierte Trendsportart TEQBALL wurde im September 2022 im Landessportzentrum VIVA vorgestellt. Bei der Präsentation wurde auch die Promotiontour durch das Burgenland angekündigt, die nun beendet wurde.

„Wir wollten mit dieser Tour die Potentiale dieser Sportart aufzeigen, TEQBALL möglichst vielen Burgenländerinnen und Burgenländern näherbringen und den Sport auf breiter Basis etablieren. Das ist uns in den vergangenen Wochen und Monaten sehr gut gelungen“, erklärte Sportlandesrat Heinrich Dorner heute, 3. Feber 2023, bei der Bilanz im Landessportzentrum in Steinbrunn gemeinsam mit Alexandra Koncar, der Präsidentin des Österreichischen TEQBALL-Verbandes, und Georg Pangl, dem Präsidenten von TEQBALL-Burgenland. „Das Ende der Tour ist gleichzeitig ein erfolgreicher Anfang für TEQBALL im Burgenland“, sagte Dorner.

Die Promotiontour mit dem Markenzeichen der Sportart, dem gekrümmten Tisch, führte durch alle Regionen des Burgenlandes in Vereine, Schulen und Sportstätten. Interessierte konnten dabei mehr über die Potenziale des Sports erfahren. Trainer und Spieler demonstrierten TEQBALL, jeder konnte sich selbst darin versuchen und seine Begeisterung für Sport und Bewegung befeuern oder wieder entfachen. „Mit der Tour haben viele Sportbegeisterte im Burgenland die Faszination und das Potential von TEQBALL entdeckt. Das ist durch das große Engagement des österreichischen TEQBALL-Verbandes und TEGBALL-Burgenland gelungen“, erklärte der Sportlandesrat.

„Das Land Burgenland war der perfekte Partner, um wichtige Meilensteine für den Aufbau des TEQBALL-Sports zu setzen. Die Tour war der ideale Ankick - jetzt werden wir den Ball nicht flach halten, sondern die Erkenntnisse der Tour nützen, um das Modell ‚Teqball to go‘ fortzuführen. Vom Burgenland aus wird TEQBALL in weiteren Regionen und anderen Bundesländern Parks, Sporthallen, Vereine und Strandbäder sportliche Trends setzen“, so die Präsidentin des TEQBALL-Verbandes.

„Das Echo im Rahmen unserer TEQBALL-Tour durch das Burgenland war sehr positiv und die Begeisterung groß“, berichtete TEQBALL-Burgenland-Präsident Pangl. „Immer dabei war Alexander Hamm, das TEQBALL-Aushängeschild des Burgenlandes, der bei den Olympischen Sommerspielen 2028 in Los Angeles im besten Alter sein wird, um Medaillen für Österreich zu erreichen“.

Die Bilanz der Tour durch das Burgenland:

• In allen Landesteilen des Burgenlandes holte die Tour interessierte und ballsportaffine Menschen an den gekrümmten Tisch - vom Anfänger bis zum Fußball-Könner. Tourstopps waren in Jennersdorf, Parndorf, Mattersburg und Eisenstadt.

• Etwa 150 Leute - überwiegend Jugendliche - wurden intensiv betreut. Es wurden gezielt Interessierte angeleitet, den Sport auszuprobieren. Fußball-Erfahrene und Fußball-Könner in Vereinen und in der Akademie erhielten gezieltes Training. Trainern wurde live präsentiert, wie TEQBALL das Balltraining unterstützen und ergänzen kann. Zusätzlich konnten Besucher an einem Freitagnachmittag im Einkaufszentrum Eisenstadt sich am Tisch ausprobieren.

• Mit dem erst 14 Jahre alten Alexander Hamm aus Neusiedl hat der erste Burgenländer Punkte für Österreich im Welt-Ranking gewonnen. Er wird bei der European Tour in Madrid im März 2023 an den Start gehen.

• Das Landessportzentrum VIVA in Steinbrunn war der Ausgangspunkt für TEQBALL. Es wurden Tische zur Verfügung gestellt, um in Folge ausreichend Trainingsmöglichkeiten und eine Infrastruktur für Turniere und Ausbildungen anbieten zu können. Landesweit werden Tische für Freizeit, Training und Wettkampf zur Verfügung gestellt.

• Das Konzept „TEQBALL to Go“ stellte sich als Schlüssel zum Erfolg heraus. Damit kann der Sport einfach und unkompliziert an die individuellen Bedürfnisse in den Vereinen und Sportstätten ausgeübt werden. Es wurden bestehende Trainingstermine, Veranstaltungen, gut frequentierte Plätze genützt, um TEQBALL zu präsentieren oder gleich ins Fußballtraining zu integrieren.

• Die geschaffene TEQBALL-Infrastruktur im Strandbad Podersdorf und im Landessportzentrum VIVA werden zukünftig für Aus- und Fortbildungen, Trainings und Bewerbe genützt.

• Es wurde eine Trainer-Unit geschaffen, die weiter für Trainings, Mitmachstationen und Präsentationen in Vereinen, Schulen oder Sportstätten zur Verfügung steht.

• Die erste TEQBALL-Sektion im Multisportverein „laketownRiders“ in Neusiedl trainiert regelmäßig mit bis zu 20 Teilnehmern, darunter ist auch Alex Hamm.

• Gemeinsam mit TEQBALL-International entwickeln der Österreichische Verband und TEQBALL-Burgenland ein Modell, um Vereine, Gemeinden, Bäder und Schulen beim Ankauf der Tische zu unterstützen.

• Der erste hochkarätige Trainingsworkshop wird organisiert. Die Weltmeister trainieren mit TEQBALL-AthletInnen aus dem Burgenland und aus Salzburg.