Nach dem Eröffnungsrennen in Leonding, der zweiten Station in Vorarlberg sowie dem Kriterium in Graz, ist die Burgenland-Rundfahrt das vierte Rennen im Rahmen der ÖRV Radliga 2021. „Alle österreichischen Asse werden dabei sein. Das Rennen ist jedenfalls in der Spitze des österreichischen Radsports eingebettet“, freut sich Harald J. Mayer, seines Zeichens Präsident des rot-weiß-roten Radsportverbands (ÖRV) schon auf die 59. Auflage, die diesmal im Bezirk Mattersburg über die Bühne gehen wird. Wohlwissend, dass er auf verlässliche Partner im Burgenland zählen kann, allen voran Edi Berlakovich. Der langjährige Verbandspräsident hat in der Zwischenzeit das Präsidentenamt zwar an Michael Knopf weitergegeben, in der Praxis ist der nunmehrige „geschäftsführende Vizepräsident“ aber nach wie vor höchst aktiv und spielt seine Erfahrung voll aus. Schließlich hat er bereits mehr als 20 Radrundfahrten veranstaltet.

„Habe gesehen, wie viel Arbeit dahinter steckt“

An seiner Seite schnuppert aber nun auch der ehemalige Radrennfahrer Knopf in das Veranstaltungs-Geschehen – und stellt fest: „Ich habe erstmals als Funktionär gesehen, wie viel Arbeit da dahinter steckt. Toll, was Edi hier nach wie vor leistet.“ Für die Burgenland-Rundfahrt am 1. August ist längst alles auf Schiene. Um 11 Uhr beginnt das Rennen in Neudörfl – die 21,5 Kilometer lange Strecke führt über Bad Sauerbrunn, Sigleß sowie Pöttsching und wieder retour nach Neudörfl. Achtmal ist die Runde zu drehen, macht in Summe 172 Kilometer. Je zwei Sprintwertungen in Sigleß und zwei in Bad Sauerbrunn gilt es für die Fahrer, in deren Feld sich auch schon ausländische Teams (etwa aus Deutschland und Slowenien) angemeldet haben, zu absolvieren. Außerdem werden in Pöttsching zweimal Punkte in Form von Bergwertungen vergeben. Dabei gibt es einen rund 1,5 Kilometer langen Anstieg mit einer Steigung von sieben Prozent zu fahren – ehe der Tross dann wieder retour nach Neudörfl düst. Wo die rund einen Kilometer lange und mit hohem Tempo mögliche Zieleinfahrt in der breiten Matthias-Kollwentz-Straße vom Zielgelände aus gut einsehbar sein wird. Somit ist das Finish auch für Zuschauer vor Ort visuell hochinteressant.

Bei den Aktiven ist mit dem Pinkafelder Stefan Pöll übrigens ein Burgenländer im Vorderfeld zu erwarten. Er startet für den Kärntner ARBÖ Raiffeisen RC Feld am See und liegt nach drei von acht Rennen der Radliga 2021 auf Platz sieben.