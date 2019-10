Am (Optimal-)Plan stand für die Athletin aus St. Martin in der Wart ein Top-Ten-Platz bei der Europameisterschaft in Apeldoorn. „Ich bin zwar immer aktive und beherzte Rennen gefahren“, resümierte Verena Eberhardt, aber in der olympischen ‚Omnium‘-Gesamtwertung (auf die sie den Fokus gelegt hatte) reichte es nur für Platz 13. Daher auch das klare Fazit: „Ich bin nicht zufrieden, weil in der Vorbereitung alles perfekt gelaufen ist.“

Am besten schnitt sie noch mit Platz elf am Mittwoch im Scratch-Einzelbewerb ab, der zum „Aufwärmen“ für das Omnium (dazu zählen die Disziplinen Scratch, Tempo- Ausscheidungs- und Punkterennen) am Freitag dienen sollte. Zum Abschluss folgte dann noch das Einzel-Punkterennen am Samstag. „Ich war fokussiert und vorbereitet, die Form hat gepasst,“ so die Südburgenländerin über den Auftakt.

Doch auch die Gegnerinnen schlafen nicht. Vor allem jetzt, neun Monate vor den Olympischen Spielen, die vom 24. Juli bis 9. August 2020 in Tokio stattfinden. „Ich hatte das Gefühl, dass die anderen noch mal um ein kleines Stück besser drauf waren – ziemlich frustrierend.“ Nachsatz: „Ich kann mir nichts vorwerfen, habe alles gegeben, was in mir drin steckt. Das ist das Wichtigste für mich.“

Im abschließenden Punkterennen musste sie dann den Strapazen vom Vortag Tribut zollen. „Das war nicht verwunderlich. Der Bewerb war nur ein Mitläufer neben dem Omnium. Ich hatte schwere ‚Haxen‘ und war nach dem anstrengenden Omnium-Tag nicht ausgerastet. Dann darf ich mich nicht wundern, wenn es nicht läuft. Sonst wäre sicher ein besserer Platz möglich gewesen.“

Mit Blickrichtung Olympia kein unwesentlicher Faktor. Österreichs Bahnrad-Ass weiß, dass es schwierig wird. „Ich muss weiterhin Punkte sammeln, um mich für Tokio zu qualifizieren.“ Platz 13 bei der EM brachte immerhin 200 Punkte. Aktuell liegt sie auf Platz 21 im Omnium World Ranking der UCI, das wäre der letzte mögliche Qualiplatz für Olympia.

„Möchte mein Ziel unbedingt erreichen“

Es wird „verdammt schwer“, wie Eberhardt klarstellt, „aber ich möchte dieses Ziel unbedingt erreichen“. Dafür muss sie bei den nächsten Weltcupbewerben nachlegen und Top-Ten-Platzierungen einfahren, sonst wird es am Ende eng für die 25-Jährige. „Der nächste Weltcup steigt in zwei Wochen in Minsk.“ An Weißrussland hat sie gute Erinnerungen, bei den European Games holte sie Ende Juni Silber im Punkterennen.