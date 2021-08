Von Neudörfl über Bad Sauerbrunn, Sigleß und Pöttsching und wieder retour nach Neudörfl — und das ganze acht Mal. Die Burgenland-Rundfahrt, die über 172 Kilometer ging und gleichzeitig zur ÖRV Radliga zählt, war eine gelungene Veranstaltung. „Es war eine anspruchsvolle und spannende Rundfahrt, die außerdem sehr schnell war“, bilanzierte Burgenlands Radsportverbands-Präsident Michi Knopf aus sportlicher Sicht. Organisatorisch verlief der Bewerb ebenso rund und reibungslos, das Wetter spielte fast bis zum Schluss auch mit — erst kurz bevor die ersten Radsportler die Ziellinie überquerten, begann es zu regnen. Davor waren quasi perfekte Bedingungen: Wenig Wind und angenehme Temperaturen. Am besten zurecht, unter den 73 Teilnehmern, kam damit der Tiroler Manuel Bosch: Der Felbermayr-Radprofi konnte das Radbundesliga-Rennen in überzeugender Manier für sich entscheiden. Immer wieder war der Topfahrer in den Spitzengruppen zu finden und in der drittletzten Runde ergriff Bosch die Initiative und startete eine Soloflucht.

Kein optimales Heimrennen für Pöll

Im Teilnehmerfeld der diesjährigen Rundfahrt stand mit dem Südburgenländer Stefan Pöll auch ein heimischer Radsportler. Der Pinkafelder, der mit dem Hauptfeld ins Ziel kam, beendete den Bewerb auf dem 32. Rang. „Leider habe ich die Spitzengruppe versäumt und bin dann eine Zeit lang zwischen Spitze und Feld gefahren. Wir haben versucht, den Anschluss herzustellen, sind aber überrollt worden“, so Pöll.