13. Juli 2021: Dieses Datum hat für Patrick Konrad eine immense Bedeutung. An diesem Dienstag gewann der 29-Jährige das Tour de France-Teilstück von Pas de la Casa nach St. Gaudens. „Jeder Jugendliche träumt davon, wenn er Rad-Profi wird, dass er einmal bei der Tour de France dabei ist. Ich bin zum dritten Mal dabei und habe jetzt eine Etappe gewonnen. Das gelingt vielen Fahrern in ihrer gesamten Karriere nicht“, realisierte der Bora Hansgrohe-Profi alles selbst neun Tage danach nicht ganz: „Es braucht schon noch ein bisschen Zeit. Die letzten Tage bin ich immer mit dem Gedanken schlafen gegangen: ,Oida, ich habe eine Tour de France-Etappe gewonnen‘.“

Etappensieg kam in Österreich sehr gut an

Am Sonntag ging die dreiwöchige Rundfahrt in Paris zu Ende. In der Gesamtwertung landete der Wahl-Eisenstädter an 27. Stelle. Das Klassement spielte aber eine untergeordnete Rolle. Das ausgegebene Ziel war ein Etappensieg, das wurde auch in der Heimat gaudiert: „Das Interesse und die Aufmerksamkeit waren schon enorm.“ Es gab Nachrichten von Verwandten, Freunden, Fans, Verbänden und der Politik: „Der Etappensieg ist ziemlich gut angekommen. Die Leute wissen schon, dass das nichts Selbstverständliches ist und nicht so einfach kommt“, grinst Konrad nach seinem ersten Sieg auf der World Tour: „Ich glaube, dass der erste Sieg der schwierigste ist, insofern hoffe ich, dass mir in Zukunft noch mehr gelingt.“ Vielleicht schon beim Olympischen Straßenrennen am Samstag. Am Dienstagvormittag (Ortszeit) landete der amtierende Österreichische Meister in Tokio, hatte zuvor aber eine Schrecksekunde zu verdauen. Reisekoffer und Rennräder blieben Montagfrüh vor einem Pariser Hotel liegen. Eurosport-Experte Bernhard Eisel las das Gepäck auf und reiste Konrad nach Wien nach.

Österreicher wollen Rennen mitgestalten

Die Zeit drängte, immerhin stand bereits um 13.20 Uhr der Weiterflug nach Tokio an. Eine Stunde bevor die Maschine abhob, wurde das Material schlussendlich doch noch eingecheckt.

Was Konrad außer dem Gepäck noch Sorgen bereitet? „Der Jetlag ist sicher ein Thema. Ich habe versucht, mich Tag für Tag stundenweise heranzutasten.“ Auf das Straßenrennen freut er sich jedenfalls irrsinnig: „So eine Chance bekommst du in deiner Karriere vielleicht nur einmal. Bei den Olympischen Spielen eine Medaille zu gewinnen, wäre schon noch einmal etwas ganz Besonderes“, meint der gebürtige Ebreichsdorfer. Während der rund sechsstündigen Rennzeit könne viel passieren, aber „im Endeffekt geht es darum, sich eine Taktik zurechtzulegen – und entweder sie geht auf oder nicht. Wir Österreicher können es mitgestalten, wir wollen um die Spitzenplätze mitfahren“, traut das heißeste Eisen auch den Teamkollegen Hermann Pernsteiner und Gregor Mühlberger einiges zu.