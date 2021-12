Patrick Konrad: „Ich spekuliere auf die Tour“

13. Juli 2021. Diesen verregneten Dienstag in den Pyrenäen wird Patrick Konrad nie mehr vergessen. Am Col de Portet d’Aspet entledigt sich der Wahl-Eisenstädter seiner letzten Kontrahenten und reißt nach 169 Kilometern die Hände in die Höhe. Nach Max Bulla und Georg Totschnig ist der damals 29-Jährige der dritte Österreicher, der eine Etappe bei der Tour de France gewinnt. „Ich denke eigentlich schon noch sehr oft daran“, reflektiert der Staatsmeister beim Jahresresümee mit der BVZ: „Es ist natürlich ein Erfolg, der vieles andere in den Schatten stellt, etwas Besonderes, das nicht alltäglich im Leben eines Radsportlers passiert.“

Konrad erklomm das Siegesstockerl und die nächste Stufe auf der Karriereleiter. Die Bilder sind präsent, allerdings fast ausschließlich vor dem inneren Auge. „Die TV-Bilder, habe ich mir, glaube ich, nur ein einziges Mal bisher angesehen. Vielleicht kommt das irgendwann ein bisschen später, aber derweil ist das Ganze auch noch so in Erinnerung.“ Der Etappensieg bei der Tour überstrahlt das gesamte Jahr 2021. Das ansonsten für Konrad Höhen und Tiefen parat hatte. Bei der Staatsmeisterschaft gab‘s seinen zweiten Titel im Straßenrennen, bei der Dauphine fuhr er zweimal auf das Tages-Podest. Bei den drei Eintagesklassikern in den Ardennen platzierte sich der Bora Hansgrohe-Profi jedes Mal unter den ersten 20. Auf der anderen Seite stehen einige Stürze und Mittelfeldplätze bei den Olympischen Spielen. „Dadurch, dass es bei der Tour ein so großer Erfolg war, kann ich das verschmerzen. Manchmal läuft es einfach nicht so, wie es laufen könnte – durch einen taktischen Fehler zum Beispiel. Dann wirst du 15., hättest aber auch Fünfter werden können.“

Meine Rolle im Team ist schon gefestigt. Ich werde offensiver fahren, um Etappen zu gewinnen.“ Patrick Konrad über seine Taktik, die ihn auch 2022 erfolgreich machen soll.

Als Tour-Etappensieger lässt sich so etwas entspannter analysieren, als in der Vergangenheit. Doch auch wenn die Gedanken im Dezember ganz automatisch zurückschweifen, geht der Fokus schon wieder in die Zukunft. Am Lanserhof absolvierte Konrad mit seinen Teamkollegen bereits die Medizin- und Leistungstests. Vor Weihnachten ging es noch auf das Trainingslager nach Mallorca. Im Jänner wird sich Konrad dann auf der spanischen Ferieninsel den letzten Feinschliff für die Saison 2022 holen. Dazwischen genoss er zuletzt natürlich auch die Weihnachtsfeiertage im Kreise seiner Familie. Gefeiert wurde mit Freundin Klara, Töchterchen Luisa, Eltern, Schwiegereltern, Geschwistern und Hündin Maya. Auf großen Schnickschnack wurde verzichtet. „Ich stelle mich am Heiligen Abend nicht stundenlang in die Küche“, gab es heimische Hausmannskost: „Das mag ich.“

Nicht nur deshalb schwingt sich Konrad rund um den Jahreswechsel nun wieder in den Trainingssattel. Das Leistungslevel soll freilich nicht komplett abfallen. Die Rennsaison beginnt dann mit der Mallorca-Challenge, danach fährt Konrad erneut die UAE-Tour (20. bis 26.2.). Im Anschluss startet er im März statt bei Paris-Nizza oder Tirreno-Adriatico bei der Katalonien-Rundfahrt (21. bis 27.3.), ehe es im April zu den Ardennen-Klassikern geht. Ändern werden sich nicht nur Details im Rennkalender, sondern auch Gesichter im Team von Bora-Hansgrohe. Die Sprintstars Peter Sagan und Pascal Ackermann haben den Rennstall verlassen. Mit Wilco Keldermann steht ein weiterer Kletterspezialist im Kader. Dass sich seine Aufgaben durch die Transfers ändern, glaubt Konrad nicht: „Meine Rolle im Team ist schon gefestigt. Ich werde nicht so auf die Gesamtwertungen schauen, werde offensiver fahren, um Etappen zu gewinnen“, will er an das Erfolgsrezept der Tour de France anschließen, zieht die Frankreich-Rundfahrt auch dem Giro d‘Italia vor – dort fuhr er gesamt zweimal in die Top Ten – vor: „Ich spekuliere wieder auf die Tour.“ Welcher Fahrer im Sommer welche Landesrundfahrt bestreitet, steht derzeit freilich noch nicht fest.