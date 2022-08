Rundfahrt-Jubiläum: Zum 60. Mal durch das Wellental des Burgenlandes

Werbung

Sonntag, 11 Uhr: Da fällt vor dem Mattersburger Pappelstadion der Startschuss für die 60. Burgenland-Radrundfahrt.

Das Jubiläum ist keine Selbstverständlichkeit, wie LRV Burgenland-Präsident Michael Knopf festhält: „Im Frühjahr war nicht klar, in welcher Form und wann wir die Burgenland-Rundfahrt machen. Wir sind sehr dankbar, dass wir bei allen Bürgermeistern kurzfristig auf so offene Ohren gestoßen sind.“

„Der Kurs wird sicher unterschätzt, es geht ständig rauf und runter.“

Die Vorarbeiten zu Burgenlands traditionellster Sportveranstaltung sind quasi abgeschlossen: „Mir wird erst jetzt klar, welcher Aufwand hinter so einer Veranstaltung steckt“, gibt Knopf, früher selbst als Berufsradfahrer bei der Burgenland-Rundfahrt am Start, zu: „Unglaublich, welch gewaltige Vorarbeit Edi Berlakovich und Sepp Trenker in den letzten 25 Jahren geleistet haben.“

Für das Rennen über knapp 180 Kilometer – sechs Runden mit jeweils 29,9 Kilometern – ist also alles angerichtet. „Der Kurs wird sicher unterschätzt, es geht ständig rauf und runter.“

Knopf rechnet mit der Ankunft einer größeren Gruppe, die in etwa um 15.30 Uhr vor dem Pappelstadion um den Sieg sprintet. Wer das Rennen letztlich macht, traut sich der LRV-Präsident aber nicht genau zu prognostizieren: „Da kann so viel passieren. Man muss aktiv fahren. Es wird viele Attacken geben. In Neudörfl soll der Wind schräg von vorne kommen. Da können echte Dramen passieren.“

Der Pinkafelder Stefan Pöll ist laut Knopf aber in jedem Fall eine nicht zu unterschätzende Personalie, denn: „Er ist einer der Dieselmotoren des heimischen Radsports. Ihm ist alles zuzutrauen, er kann das Rennen auch gewinnen.“