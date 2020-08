Einzelzeitfahren am Samstag rund um Lutzmannsburg, Straßenrennen rund um Mattersburg am Sonntag: Die Staatsmeisterschaft steht in den Geschichtsbüchern. Und das mit einem besonderen Eintrag. Immerhin sind Veranstaltungen dieser Größenordnung in Zeiten von Corona keine Selbstverständlichkeit.

Das weiß auch Edmund Berlakovich. Burgenlands Radsport-Präsident und seine Mitstreiter trauten sich über das unsichere Terrain und der Mut wurde belohnt: „Es hat alles perfekt funktioniert“, grinst der Landespräsident. Ein Dank geht an alle Helfer und ganz besonders an seinen Vorstandskollegen Josef Trenker: „Ich gratuliere ihm herzlich. Er hat das alles organisiert mit Polizei, Feuerwehr und Ordnerdienst. Er hat große Arbeit geleistet. Das war einmalig.“ Große Arbeit brauchte es auch, denn ursprünglich waren die nationalen Titelkämpfe im Frühjahr anberaumt, ehe die Corona-Pandemie alles über den Haufen warf. „Das Problem war, dass wir damals fast fertig waren und dann nicht wussten, was kommen wird“, mussten Berlakovich und Co. die Vorbereitung dann neu aufrollen.

Massenstart mit einer zeitlichen Maßnahme

Der Mehraufwand hat sich aber ausgezahlt, ist sich Berlakovich sicher. Und kann anderen Veranstaltern nur raten ihre Events durchzuführen. „Ich glaube, im Freien ist das jederzeit möglich“, freilich wenn die coronabedingten Rahmenbedingungen so bleiben. Eines der heiß diskutiertesten Themen war der Massenstart beim Straßenrennen.

Zottl Alles im Blick: das hatte Organisator Edi Berlakovich.

„Da haben wir zuerst überlegt, größere Abstände zu machen“, gibt Berlakovich Einblick: „Aber die Rennleitung hat gesagt, fünf Meter später picken sie sowieso wieder beinander“, ist ein Fahren im geschlossen Feld im Rennverlauf unvermeidbar. Maßnahmen für den Start gab es trotzdem, der Startkorridor wurde erst wenige Minuten vor dem Rennbeginn geöffnet. Welche Tipps Berlakovich sonst noch für Veranstalter hat? Die Vorgaben der Regierung genau umsetzen, Abstand halten, wo es eng wird Maske tragen und an die Disziplin der Sportler appellieren – da hat er auch lobende Worte für seine Radsportler übrig: „Ich weiß von einigen, die im Vorfeld freiwillig einen PCR-Test gemacht haben.“

Sportlich ging es bei der Staatsmeisterschaft auch zur Sache. Für das rot-goldene Highlight sorgte Verena Eberhardt aus St. Martin/Wart mit Platz fünf im Straßenrennen der Damen. Bei den Herren gab es mit dem Steirer Valentin Götzinger (19 Jahre) den jüngsten Titelträger aller Zeiten. Der Vorarlberger Matthias Brändle sicherte sich im Einzelzeitfahren Titel Nummer sechs. Bei den Damen triumphierten die Niederösterreicherin Anna Kiesenhofer (Einzelzeitfahren) und die Tirolerin Kathrin Schweinberger.