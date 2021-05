Foto mit Maske. Während der Bewerbe mussten die Richtlinien eingehalten werden. BVZ

Bahnrad-Ass Verena Eberhardt aus St. Martin/Wart kehrte vom Nations-Cup in Hongkong mit zwei Medaillen nach Hause zurück. Ein weiteres Karriere-Ausrufezeichen, aber der Reihe nach: Im Ausscheidungsrennen jubelte sie über Silber, dazu folgte ein vierter Rang im Scratch. „Der erste Tag war sehr erfolgreich für mich. Der Druck für Tag zwei war so weg. Mein Ziel, eine Medaille, hatte ich da schon erreicht“, erzählte Eberhardt stolz. Beim Omnium, die Rennen zählen zur Olympischen Disziplin, galt es für sie und die Konkurrenz, nicht nur die Bahn, sondern auch die große Hitze von 32 Grad zu bezwingen. Eberhardt kam mit den Gegebenheiten gut zurecht, holte sich mit Bronze die zweite Medaille in Fernost und landete hinter der Japanerin Yumi Kajihara sowie Anita Yvonne Stenberg aus Norwegen auf dem Stockerl.

Harte Vorbereitung machte sich bezahlt

„Die Freude, erneut am Podium zu stehen, ist groß.“ Alle vier Rennen wurden kompakt hintereinander abgespult und wurden innerhalb von zweieinhalb Stunden absolviert. Teilweise gab es nur zehn Minuten Verschnaufpause. Am Ende holte sie mit acht Punkten Vorsprung auf die Vierte die Bronzene. „Die harte Arbeit machte sich bezahlt“, so die 26-Jährige.