Verena Eberhardt: Neue Aufgabe, „coole Truppe“

Ab und an ist es an der Zeit Neues zu wagen. Das gilt seit den vergangenen Tagen auch für Verena Eberhardt. Nach zwei Jahren im belgischen „Rupelcleaning Champions“-Team zog es das Rad-Ass aus St. Martin in der Wart nun ins nordamerikanische „Wolfpack Racing“-Team. Es war eine Entscheidung mit Weitblick.

„Freue mich schon sehr auf das neue Team“

Die erste Reaktion fiel positiv bis überschwänglich aus. „Das ist eine sehr coole Truppe, die sich gegenseitig mit sehr viel Respekt begegnet.“ Vor allem der besagte „Respekt“ war ihr wichtig, denn in Eberhardts Sport, wo eng an eng gefahren wird, braucht es das beinah mehr als die so berühmte Ellbogentechnik. „Meine Teamkolleginnen sind sehr nett und es wird innerhalb der Mannschaft sehr gut funktionieren. Ich freue mich schon darauf.“

Acht andere Fahrerinnen bilden das neue Team, bei dem keine komplett Unbekannten aufeinandertreffen. Von vergangenen Rennen kennt und schätzt man sich. Nun geht es vermehrt auch in den USA zur Sache. „Ein Traum wird für mich wahr, nun in Amerika Rennen bestreiten zu können“, freut sich die 26-Jährige. Deren Konzentration in naher Zukunft Kriterien-Aufgaben gelten wird – etwa eineinhalb Stunden lange, extrem intensive und zudem schnelle Bewerbe. „Natürlich werden wir auch an Straßenrennen teilnehmen, der Fokus liegt aber eben auf Kriterien. Dort gibt es in Amerika sehr, sehr viele Rennen.“

Langweilig wird Verena Eberhardt bereits in naher Zukunft nicht. Alsbald geht es nach Übersee, wo dann 2022 die ersten Rennen auf dem Plan stehen und „Veri“ auch zumeist drei, vier Wochen über dem großen Teich bleiben wird.

Großes Ziel: Teilnahme an Olympia 2024

Die kommenden Jahre bieten somit einiges, step-by-step soll es dann in Richtung Karriere-Highlight gehen. Dieses könnten die Olympischen Spiele 2024 werden, die in Paris über die Bühne gehen. Auch deshalb entschied sich Eberhardt zu dem Teamwechsel: „Das hatte mit der Wahl schon auch zu tun. Jetzt will ich mit guten Rennen und guten Ergebnissen aufzeigen und meinem Ziel – Paris 2024 – näherkommen.“

Zukunftsmusik, denn auch 2022 hat viel zu bieten. Beispiel gefällig? Die Europameisterschaft Mitte August in München. Mit Verena Eberhardt auf der Überholspur.