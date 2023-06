Eisenstadt ist bereit für die Jagd auf Rekorde und Limits

Es ist angerichtet - also fast. Derzeit wird noch die Tribüne für 250 Zuschauer auf der Eisenstädter Leichtathletikanlage errichtet. Die Arbeiten liegen gut im Zeitplan, aller Voraussicht nach wird das „i-Tüpfelchen auf der ohnehin schon großartigen Leichtathletikanlage“ rechtzeitig fertig, ist Bürgermeister Thomas Steiner unbesorgt. Die Athleten freut's, alle fünf bei der Präsentation anwesenden Spitzensportler betonten die gute Stimmung bei den Meetings in Eisenstadt.

Seit dem Vorjahr ist das Leichtathletik-Highlight in Eisenstadt Teil der World Tour und damit eines der höchstdotierten Events seiner Art in Österreich. Für nächstes Jahr liebäugelt man sogar bereits mit einem weiteren Upgrade, von der Bronze- in die Silber-Klasse, verriet man schon bei der Vorstellung der heurigen Ausgabe am 26. Juli.

Sprinter Markus Fuchs, (Hürden)Läufer Niklas Strohmayer-Dangl, Speerwerferin Victoria Hudson sowie die Mittelstreckenläuferin Caroline Bredlinger und Hürdenläuferin Lena Pressler. Foto: BVZ, Peter Wagentristl

Nach einer Ode an den Breitensport, „der den Spitzensport erst möglich macht“, drehte sich bei der Pressekonferenz zum Take-Off wieder alles um die Elite. Denn das Leichtathletik-Fünfer-Pack, das künftig am ÖLV-Stützpunkt in Eisenstadt noch intensiver an Bestzeiten arbeitet, hat für heuer noch viel vor.

Ganz vorne um den Sieg mitmischen will dabei heuer das rot-goldene Duo (Hürden)Läufer Niklas Strohmayer-Dangl von der Leichtathletik Akademie Eisenstadt und 800 Meter-Spezialistin Caroline Bredlinger vom Laufteam Burgenland Eisenstadt. Zu ihnen gesellen sich auch Sprinter Markus Fuchs, Speerwerferin Victoria Hudson und Hürdenläuferin Lena Pressler, allesamt aus Niederösterreich.

Mit von der Partie ist auch heuer wieder Raiffeisen als namensgebender Hauptsponsor. Generaldirektor Rudolf Könighofer („Wir machen's möglich!“) betonte so wie ÖLV Generalsekretär Helmut Baudis den Stellenwert des Leichtathletik-Krachers für den Sport aber auch die Region.

Die neue Tribüne soll bis zum Event fertig sein und 250 Leuten Platz bieten - sehr zur Freude der Athleten. Foto: BVZ, Peter Wagentristl

Baudis unterstrich auch die Bedeutung der Extrapunkte durch die hochkarätige Einstufung als World Tour Event: „Mit Hilfe der Extrapunkte ist dafür gesorgt, dass die österreichischen Athleten die Möglichkeit haben, sich in Österreich für die kommenden drei Großereignisse zu qualifizieren“, erklärt der ÖLV-Funktionär.

Eisenstadt als Sprungbrett zu drei Großevents?

Rolf Meixner, Mastermind hinter der Eisenstädter Leichtathletikanlage, ging ins Detail: „Der Zeitpunkt für das Event, der 26. Juni, ist dabei bewusst gewählt: So geht es sich genau aus, dass man bei einem Event Punkte und Limits für alle drei Großevents sammeln kann: WM, EM und Olympia.“ Mit den vielen Punkten, die es hier zu ergattern gibt, haben die Raiffeisen Austrian Open somit für die Athleten einen besonders hohen Stellenwert. Umso mehr, da eine Direktqualifikation über Limits extrem erschwert wurde, wie alle anwesenden Athleten beklagen.

Für eine Qualifikation zu den 100 Metern bei der WM ist dabei eine unglaubliche Zeit von unter 10 Sekunden notwendig. „Da gibt es nicht viele auf der Welt, die das schaffen“, erklärt etwa Sprinter Markus Fuch, dessen persönliche Bestzeit von 10,15 Sekunden liegt. Das EM-Limit (10,16 Sekunden) hätte er damit geknackt - allerdings gelang ihm diese Leistung außerhalb der Frist.

Stimmen der Athletinnen und Athleten

Ich trainiere fast jeden Tag hier, es ist also ein absolutes Heimspiel für mich. (Hürden)Läufer Niklas Strohmayer-Dangl

(Hürden)Läufer Niklas Strohmayer-Dangl Foto: BVZ, Peter Wagentristl

Ich kann noch immer kaum glauben, wie sehr sich die Leichtathletik in Eisenstadt, seit ich im achten Lebensjahr damit begonnen habe, weiterentwickelt und professionalisiert hat. Mitteldistanz-Läuferin Caroline Bredlinger

Mitteldistanz-Läuferin Caroline Bredlinger Foto: BVZ, Peter Wagentristl

Ich bin schon eine ,Rampensau' und freue mich daher wahnsinnig auf 250 Zuschauer auf der Tribüne - das spornt an! Sprinter Markus Fuchs

Sprinter Markus Fuchs Foto: BVZ, Peter Wagentristl

Vier von fünf meiner Bestleistungen habe ich hier geworfen - das zeigt schon, wie wohl ich mich hier fühle. Mein großes Ziel ist natürlich Olympia. Speerwerferin Victoria Hudson

Speerwerferin Nicole Hudson mit Olympia-Ring am Finger als Motivation. Foto: BVZ, Peter Wagentristl

Die Rückenwind-Garantie und der super Bodenbelag in Eisenstadt sind einmalig. Ich komme immer sehr gerne hierher, die Bedingungen sind optimal. Hürdenläuferin Lena Pressler