Ab dieser und nächster Woche starten im Zuge der BFV-Kampagne „Real Girls Play Soccer“ flächendeckende Stützpunkttrainings für interessierte Mädchen von 8 bis 14 Jahren. Das war aber noch nicht alles, was die Initiatorinnen Yvonne Lindner und Nina Potz auf die Beine stellen wollen. Der nächste Punkt auf der „To-do“-Liste zur nachhaltigen Förderung des Mädchen- und Frauenfußballs ist die Ausschreibung eines Ideen-Wettbewerbs, bei dem sich alle motivierten Vereine oder Privatpersonen beteiligen können. Eingereicht werden können sämtliche Projekte, die sich um Mädchen- und/oder Frauenfußball drehen. Die mögliche Bandbreite der Ideen ist groß und erstreckt sich vom wöchentlichen Schnuppertraining, einem Event oder einem Turnier bis hin zu Sommercamps. Bedingungen: Die Projekte müssen noch im Jahr 2021 gestartet werden, mit Jahresende braucht es zudem einen Durchführungsbericht.

Eine Fachjury wählt aus den eingebrachten Projekten die Top-Drei aus. Diese erhalten für die Plätze eins, zwei und drei 1.500, 1.000 sowie 500 Euro. Yvonne Lindner: „Wir erhoffen uns, dass man mit einem Wettbewerb zur Ideenfindung im Bereich Mädchen- und Frauenfußball Motivation schafft, sich mehr in dieser Sparte zu engagieren. Gerade jetzt, in dieser schwierigen Zeit, wollen wir engagierten Vereinen und Personen Möglichkeiten bieten, Vorhaben und Ideen umsetzen zu können, ohne sich Gedanken machen zu müssen, woher sie das Geld dafür auftreiben können. Mit dem Preisgeld können die Gewinner ihre Ideen in die Tat umsetzen.“