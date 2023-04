0:1-Pleite: Draßburg war viel zu harmlos

DRASSBURG - LEOBENDORF 0:1. Ganz wichtige Punkte standen für Draßburg beim Duell mit den Niederösterreichern auf dem Spiel. Über beiden Teams schwebt das Abstiegsgespenst. Diese Tatsache nahmen die Gäste deutlich besser an als die Burgenländer. Leobendorf stand defensiv solide und setzt vorne auch immer wieder Nadelstiche. Bereits nach drei Minuten deutete der ehemalige Bundesliga-Stürmer im Dienste des SVL, Mario Konrad, mit einem Schuss aus der Drehung Gefährlichkeit an. Sein Schuss ging knapp vorbei. Nach 18 Minuten musste dann Draßburg-Schlussmann Christopher Stadler sein Können aufblitzen lassen und einen tollen Kopfball von Manuel Botic sensationell parieren. Nach einer halben Stunde war Stadler dann bereits geschlagen, die Stange rettete. Wieder wäre es Botic gewesen. Von Draßburg kam offensiv fast nichts konkretes. Einzig Florian Krutzler, der nach einer Flanke freistehend im Strafraum den Ball nicht richtig traf, war in der Nähe einer guten Torchance.

Vier Minuten vor der Pause jubelten dann die Gäste über das verdiente Führungstor. Bernhard Hahn setzte sich auf der linken Außenbahn durch, flankte in den Strafraum und dort vollendete Marco Miesenböck mit einem perfekten Kopfball. Mit dem 0:1 zur Pause waren die Heimischen letztlich auch gut bedient, Leobendorf einem zweiten Tor deutlich näher als Draßburg dem Ausgleich.

Heimelf hatte kaum brauchbare Ideen

Daran änderte sich auch nach dem Seitenwechsel wenig. Leobendorf machte hinten dicht, ließ kaum Zwingendes der Draßburger zu. Allerdings machte Leobendorf den Sack nicht endgültig zu, legte den zweiten Treffer nicht mehr nach. Und daher blieb es bis zum Schlusspfiff spannend und rächte sich beinahe für die Mannschaft von Trainer Sascha Laschet. In der Nachspielzeit hatte dann der ASV seine beste Torchance im gesamten Spiel. Bezeichnend war, dass diese ein Innenverteidiger hatte. Der aufgerückte Petar Melezovic schlenzte an sich gut, Gäste-Goalie Lukas Schwaiger hielt aber mit einer tollen Parade den Sieg der Leobendorfer fest.

Leobendorf-Sportleiter Michael Tackner jubelte nach Abpfiff: „Wir waren, vor allem in der ersten Halbzeit, richtig gut. Ein verdienter Auswärtssieg.“ Draßburgs Coach Michael Porics zerknirscht: „Das war brutal enttäuschend. Leobendorf hat sehr gut zugemacht und wir hatten keine Lösungen.“ Lösungen braucht der ASV in den verbleibenden Runden aber definitiv. Genauso wie Punkte. Auch wenn man in der letzten Runde noch den fixen Dreier vom Bruck-Spiel bekommt, wird man den einen oder anderen Zähler zusätzlich benötigen, um auch in der kommenden Saison Ostliga-Klub zu sein.

STATISTIK

ASV DRASSBURG – SV SPARKASSE LEOBENDORF 0:1 (0:1).

Torfolge: 0:1 (41.) Miesenböck. Gelbe Karten: Pointner (33., Unsportlichkeit); Botic (62., Unsportlichkeit), Fischer (84., Unsportlichkeit). SR: Celebi.- Draßburg, 270.

Draßburg: Stadler; Sinabel, Melezovic, Obermüller, Markovic; Pointner (46. Mujanovic), Ivanovic (76. Muratcehajic); Lemut, Krutzler, Nikolic; Koprivica (80. Marth).

Leobendorf: Schwaiger; Hauer, Celik, Fischer, Lechner; Lazarevic, Düzgün (30. Bartholomay); Hahn (80. Hofer), Botic (90. Bock), Miesenböck (90. Baldia); Konrad.