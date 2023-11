0:3 - Oberwart bei Rapid II ohne Chance

Rapid II - Oberwart 3:0. Nach der 0:5-Heimpleite gegen Leobendorf reiste der SV Oberwart am Freitagabend nach Wien. Mit Rapid II stand der Mannschaft von Klaus Guger ein weiterer starker Gegner gegenüber. Am Ende mussten sich die Oberwarter mit 0:3 geschlagen geben. Es war die fünfte Niederlage in Folge für den SVO, für den die Luft im Tabellenkeller somit immer dünner wird.

Über 35 Minuten hielt Oberwart die Partie gegen die Rapidler offen, dann aber brachten zwei schnelle Tore die Heimischen auf die Siegerstraße. Jovan Zivkovic traf nach 38 Minuten zum 1:0 und nur drei Minuten später legte Dominik Vincze den zweiten Treffer nach. Somit ging es mit einem 2:0 in die Kabinen.

Kurze Hoffnung auf das 1:2

Unmittelbar nach Wiederanpfiff gelang den Oberwartern das 1:2, als Lukas Ried Rapid-Goalie Orgler überwand. Das Schiedsrichter-Team um Markus Marchsteiner entschied aber auf Abseits. In Folge hatte noch Thomas Herrklotz, der nach seiner mehrwöchigen Verletzungspause wieder in der Startelf stand, das 1:2 am Fuß, verzog aber.

Die Rapidler machten es auf der Gegenseite besser und Furkan Dursun sorgte in der Schlussphase für die endgültige Entscheidung - 3:0 (87.). Durch den Sieg übernahmen die Grün-Weißen vor den Samstagsspielen sogar die Tabellenführung in der Regionalliga Ost.

Oberwarts Trainer Guger resümierte: „Es war das erwartet schwere Spiel gegen einen richtig starken Gegner. Die Rapidler waren spielstark, laufstark und aggressiv im Anlaufen. Auch wenn wir es nach der Pause unter Umständen noch spannend machen hätten können, war es ein verdienter Sieg. Gegen so einen Gegner muss alles passen, gestern war jedoch leider nicht mehr möglich.“ Im Vergleich zur Klatsche gegen Leobendorf war es aber eine Verbesserung, meinte Guger.

Letztes Spiel beim Sport-Club

Die Hinrunde in der Regionalliga ist für den Aufsteiger damit durch, nicht aber noch der Herbst. In der kommenden Woche spielen die Oberwarter noch beim Wiener Sport-Club - es ist die vorgezogene erste Frühjahrsrunde. „Wir müssen das als Finalspiel sehen, wir brauchen jeden Punkt, denn jeder Punkt wird wichtig für das Frühjahr sein“, weiß Guger.

Unterstützung wird beim letzten Meisterschaftsspiel des Jahres auf jeden Fall gegeben sein. „Soweit ich weiß, fährt ein eigener Fanbus nach Wien. Unsere Fans stehen also trotz der Niederlagen weiter hinter uns und das ist super!“

Statistik

SK Rapid II - SV Klöcher Bau Oberwart 3:0 (2:0).-

Torfolge: 1:0 (38.) Zivkovic, 2:0 (41.) Vincze, 3:0 (87.) Dursun.

SR: Marchsteiner.- Körner Trainingszentrum, 230.

Rapid II: Orgler; Vincze, Tambwe-Kasengele, Zivkovic, Hedl (88. Imbrahimoglu), Wydra (67. Kaygin), Seydi, Bajlicz (86. Oda), Pejic (88. Eggenfellner), Dursun, Demir (88. Doegl).

Oberwart: Horvath; Zapfel, Dusak, Huber, Farkas; Wessely (71. Doleschal), Soljankic (81. Koch), Woth; Ried, Herrklotz (61. Burai), Radostits.