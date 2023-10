0:6! Neusiedler Talfahrt geht ungebremst weiter

Neusiedl - Wiener Sport-Club 0:6. 2:5 beim FC Marchfeld, 1:4 gegen Leobendorf, 0:2 bei Rapid II und jetzt eine herbe Niederlage gegen den Wiener Sport-Club. Der NSC manövriert sich nach einem soliden Saisonbeginn selbst in die Krise. Ohne Trainer Stefan Rapp, der krankheitsbedingt fehlte, stand der NSC schon nach 21 Minuten gegen den Sport-Club praktisch als Verlierer fest. Vierte Minute: 0:1 durch Felix Kerber, nach einer Viertelstunde legte Miroslav Beljan nach und in Minute 21 erzielte Florian Gerstl bereits das dritte Tor der Hernalser. Neusiedls Obmann Peter Eigl war enttäuscht: „Das war emotionslos, körperlos und so geht es einfach nicht. Wenn man sich nicht wehrt, dann hat es jeder Gegner leicht.“

Halbes Dutzend Gegentore und zwei Ausfälle

Nach der Pause änderte sich wenig am Spielgeschehen. Sport-Club hatte an diesem so bitteren Seestädter Abend leichtes Spiel, legte noch einmal nach. Drei weitere Tore gelangen den Gästen, die damit einen Kantersieg einfuhren. Zusätzlich bitter aus Neusiedler Sicht: Daniel Toth sah die neunte Gelbe Karte, fehlt also beim kommenden Gastspiel gegen den Tabellenletzten Mauerwerk. Und auch Kapitän Max Wodicka muss pausieren: Verdacht auf Muskelfaserriss. In Summe ein mehr als gebrauchte Neusiedler Fußball-Tag. Und für Obmann Eigl eine denkwürdige Niederlage: „Ich bin schon 60 Jahre beim Fußball dabei, aber 0:6 habe ich noch nie verloren. Nicht einmal in einem Turnsaal.“

Statistik

SC Neusiedl - Wiener Sport-Club 0:6 (0:3).- Torfolge: 0:1 (4.) Kerber, 0:2 (16.) Beljan, 0:3 (21.) Gerstl, 0:4 (62.) Kerber, 0:5 (66.) Beljan, 0:6 (87.) Pfaffl. Gelbe Karten: Daniel Toth (26. Foul), Marcel Toth (70. Foul). SR: Daubeck.- Neusiedl, 600. Neusiedl: Gindl; Tatzer, Wodicka, Streimelweger, Assim (23. Töpel); Daniel Toth, Marcel Toth; Gatti, Kirschner (51. Sebastian Toth), Kienzl; Paukner (64. Sonnleitner). Wiener Sport-Club: Prögelhof; Buzuk (78. Küng), Beljan, Ojukwu, Pfaffl, Kerber (74. Tütünci), Gusic, Akrap, Haas (78. Marlovics), Gerstl (83. Pavlovic), Pajaczkowski (74. Kocak).