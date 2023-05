1:0! Der dritter Heimsieg in Folge hält Siegendorfs Chance am Leben

SIEGENDORF - TRAISKIRCHEN 1:0. Gleich vorweg: Leckerbissen auf dem Spielfeld sehen anders aus. „Aber Glanz brauchen wir jetzt nicht zwingend", so Kapitän Dominik Wydra, der weiß: „Was wir brauchen sind Punkte und die Tugenden, die man im Abstiegskampf an den Tag legen muss. Das haben wir erledigt.“ Traiskirchen hatte vor der Pause mehr vom Spiel, war aber nur praktisch nie zwingend. Mit neun Treffern hat man paradoxerweise die schwächste Offensive der Rückrunde und kam trotzdem als Nummer eins der zweiten Saisonhälfte in den Sveta Group Park nach Siegendorf. Defensiv war man allerdings mit drei Gegentore fast unbezwingbar in den vergangenen Wochen. Fast logisch, dass man sich am Ende auch ein wenig selber schlug.

Traiskirchen-Eigentor bescherte den ASV-Sieg

Eine Kopfball-Rückgabe von Leo Maros sah zunächst aus als würde sie über das eigene Tor gehen, landete dann aber doch unter der Latte im Traiskirchener Tor. 1:0 für Siegendorf nach 55 Minuten. Davor war in Sachen Torszenen wenig los. Ondrej Stursa vergab in Hälfte eins die einzig nennenswerte Chance, hätte dabei aber Siegendorf eigentlich in Führung bringen müssen. Traiskirchens beste Szene war kurz vor dem Eigentor, als ASV-Goalie Sebastian Gessl (51.) einen tollen Schlenzer von Marek Rigo über die Latte lenkte. Danach gab es lange Zeit nur personelle Tiefschläge - auf beiden Seiten. Siegendorfs Lukas Secco sah die Gelb-Rote Karte nach einem taktischen Foul, Traiskirchens Michael Tercek glatt Rot nach einem Tritt auf das Schienbein von Tin Zeco. Der konnte zum Glück weitermachen. Im Gegensatz zu Leo Tompte, der noch vor der Pause mit einer Oberschenkel-Verletzung raus musste. Nach der Pause erwischte es Innenverteidiger Philipp Schmiedl, nach einem Zweikampf gab es ein blaues Auge. Und das hätte es am Ende fast noch für Siegendorf gegeben. Zuerst machte Simon Buliga in der Nachspielzeit den Sack nicht zu, traf nur die Stange und in Minute 94, als Traiskirchen alles nach vorne warf, gab es noch die Siegendorfer Schrecksekunde. Goalie Gessl konnte vorerst glänzend parieren, beim Rebound wäre er wohl machtlos gewesen. Den setzte Traiskirchens Marek Rigo aber knapp neben das Tor. 30 Sekunden später war Schluss, der Siegendorfer Jubel so groß wie die Erleichterung. Trainer Kurt Jusits meinte nur knapp: „Wir leben noch.“ Präsident Peter Krenmayr zeigte sich mit der Darbietung zufrieden: „Die Mannschaft hat herausragend gekämpft.“

STATISTIK

ASV SIEGENDORF - FCM TRAISKIRCHEN 1:0 (0:0).- Tor: 1:0 (55., Eigentor) Maros. Rote Karte: Tercek (82., Foul). Gelb-Rote Karte: Secco (74., Foul). SR: Pilar.- Sveta Group Park, 276.

Siegendorf: Gessl; Nesovic, Schmiedl (65. Frithum), Pester, Zeco; Secco, Wydra; Bacher (76. Jani), Stursa (76. Dostal), Alozie; Tompte (29. Buliga).