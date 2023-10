1:2 gegen Elektra: Draßburgs Durststrecke geht weiter

Draßburg - Elektra 1:2. Von Verunsicherung nach drei Liga-Niederlagen in Folge war beim ASV nicht viel zu sehen. Die Heimelf fand gut ins Spiel, war aktiv und hatte in den ersten 45 Minuten auch mehr von der Partie. „Das war schon ein gute Zeichen der Mannschaft in Sachen Moral“, lobte Trainer Michael Porics den Auftritt seiner Mannschaft vor der Pause. Was fehlte? Die Tore.

Die gab es dann nach dem Seitenwechsel. Zuerst jubelten die Gäste. Nach einem weiten Abschlag lief Hakan Göckek alleine auf Draßburgs Tormann Christopher Stadler zu - 0.1. Der ASV zeigte aber Kampfgeist und antwortete rasch. Marko Nikolic setzte sich auf der Außenbahn energisch durch, spielte ideal auf Goalgetter Stephan Schimandl und der erzielte Saisontor Nummer fünf - 1:1. „Wir waren auch nach der Pause gut drin, hätten die Partie nicht verlieren, hätte sich unser Tormann nicht diesen Aussetzer geleistet“, ärgerte sich Porics über eine Tätlichkeit von Stadler. Der Schlussmann nahm einen Gegenspieler in den Schwitzkasten - Rote Karte. Und auch in Unterzahl sah es lange nach einem Punktgewinn der Gastgeber aus. Bis zur 87. Minute. Da war Krammer nach einem Eckball zur Stelle und stellte auf 2:1 für die Gäste. Schluss war aber noch nicht. Draßburg bekam noch eine große Ausgleichschance - Samuel Antalek köpfelte nach einer Hereingabe aber nur an die Latte.

Statistik

ASV Draßburg - TWL Elektra 1:2 (0:0).- Torfolge: 0:1 (49.) Gökcek, 1:1 (52.) Schimandl, 1:2 (87.) Krammer.

Rote Karte: Stadler (76., Tätlichkeit). Gelbe Karten: Markovic (67., Kritik); Francesevic (13., Foul), Gökcek (76., Unsportlichkeit). SR: Daubeck.- Draßburg, 200.

Draßburg: Stadler; Schuster, Pester, Antalek, Markovic; Grubesic, Lemut (76. Haller); Nikolic, Meier (65. Marth), Krutzler (87. Pointner); Schimandl.