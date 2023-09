1:2 gegen Krems: Oberwarts Heimfluch hält an

Oberwart - Kremser SC 1:2. Freitagabend im Informstadion, zweites Heimspiel in Serie für den SV Oberwart: Nach der 0:3-Pleite in der Vorwoche gegen Elektra wollte man sich gegen Spitzenteam Krems rehabilitieren und die ersten Saisonpunkte auf eigenem Rasen einfahren. Das Spiel startete dann auch gut: Bernd Kager brachte die Elf von Trainer Klaus Guger nach einer Viertelstunde per Kopfball in Führung.

In Folge spielten die Oberwarter auch richtig stark. Noch vor der Pause kam man einige Male gefährlich vors Kremser Tor und hatte das Spiel im Griff, ein zweiter Treffer sollte aber nicht gelingen. Die Vorentscheidung blieb trotz guter Möglichkeiten, etwa durch Patrick Farkas und Thomas Herrklotz, auch nach der Pause weiter aus.

Und dann kam es wie es kommen musste: Die Gäste bekamen in Minute 71 einen Freistoß zugesprochen, aus diesem resultierte das 1:1 durch Benedikt Martic. Kurz vor Schluss (84.) war es dann Alec Flögel, der das Match zugunsten der Niederösterreicher drehte - wieder ging dem Treffer eine Standardsituation voraus.

Die Gäste brachten den Vorsprung schließlich über die Zeit. Für Oberwart denkbar bitter nach so einem Abend zu verlieren. Trainer Guger: „Von unserer Seite war es eigentlich ein sehr guter Auftritt. Wir waren speziell in der ersten Halbzeit überlegen und haben uns eine Reihe von Torchancen erspielt, leider Gottes aber den Sack nicht zugemacht. Am Ende wieder ohne Punkte dazustehen, tut weh.“

Auswärtsspiel beim Tabellenführer

Für den SVO war es bereits das vierte Saisonheimspiel ohne Sieg. Kommenden Samstag (16) trifft man auswärts auf Donaufeld. In der Fremde läuft es bisher gut, in zwei Gastauftritten konnte man vier Punkte holen. Der Gang zu Donaufeld wird aber definitiv kein einfacher, weiß auch Guger.

„Dort fahren wir in unserer Situation definitiv nicht als Favorit hin. Donaufeld hat eine super Mannschaft und wir werden alles reinhauen müssen.“ Die Wiener stehen nach dem gestrigen 3:2-Erfolg beim FavAC punktgleich (13) mit Krems an der Tabellenspitze der Regionalliga.

Oberwart muss neben seinen Langzeitverletzten in Wien wohl auch weiter auf Marko Dusak verzichten. Bei Adam Woth sieht es hingegen wieder gut aus, der Ungar spielte gegen Krems in der Dreier-Abwehrkette neben Michael Huber und Torschütze Kager durch.

Statistik

SV Klöcher Bau Oberwart - Kremser SC 1:2 (1:0).- Torfolge: 1:0 (15.) Kager, 1:1 (71.) Martic, 1:2 (84.) Flögel. Gelbe Karten: Sperl (75., Kritik), Gräf (94., Unsportlichkeit); Bauer (46., Foul), Sittsam (94., Unsportlichkeit). SR: Hasanovic.- Informstadion, 420.

Oberwart: Marton Horvath; Woth, Kager, Huber; Balazs Horvath, Sperl, Wessely, Farkas; Radostits (84. Gräf), Herrklotz (70. Burai), Ried.

Krems: Riegler; Starkl, Bauer, Temper (70. Galvan), Sittsam; Koglbauer, Ambichl, Flögel, Felber; Martic (92. Karch), Schibany (56. Nachbagauer).