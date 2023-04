1:2-Pleite: Neusiedl vergab bei der Viktoria zu viele Chancen

Werbung

WIENER VIKTORIA - NEUSIEDL 2:1. Neusiedl begann bei den heimstarken Wienern selbstbewusst, war zunächst die aktivere Mannschaft. Vier Eckbälle hatten die Gäste in der Anfangsphase, aus denen noch kein Kapital geschlagen wurde. Nach 22 Minuten gab es dann die verdiente Führung. Lukas Gatti setzte Kapitän Patrick Kienzl in Szene und der traf zum 18. Mal in dieser Saison.Nach 22 Minuten gab es dann die verdiente Führung. Lukas Gatti setzte Kapitän Patrick Kienzl in Szene und der traf zum 18. Mal in dieser Saison.

Danach musste sich Coach Stefan Rapp aber ärgern: „Weil wir nicht das zweite Tor nachlegen konnten, die Chancen waren da.“ Matus Paukner scheiterte alleinstehend im Duell mit Viktoria-Goalie Günther Arnberger. Und statt sich mit einer komfortablen Führung für eine starke erste halbe Stunde zu belohnen, servierte man den Gastgebern den Ausgleich quasi am Silbertablett. „Das war fast Kategorie Slapstick“, schüttelte Rapp den Kopf. Nach einem Einwurf konnte Neusiedl den Ball nicht klären, Viktorias Torjäger Roland Bangai beförderte den Ball ins Tor – 1:1, gleichzeitig riss der Faden bei den Gästen.

Rapp: „Das war die zweite unnötige Niederlage in Serie“

Die Mannschaft von Trainer Toni Polster war in der Folge munter und tonangebend. Kurz nach der Pause schlief Neusiedls Defensive nach einem Stangenschuss, Justin Mwatero hingegen war hellwach und schob den Abpraller über die Linie. „Unser Abwehrverhalten war in dieser Szene einfach fragwürdig“, so Rapp, der danach zwar eine Neusiedler Mannschaft sah, die sich bemühte. So richtig konkret wurden die Seestädter aber nicht mehr, Viktoria hätte bei der einen oder anderen Konterszene auf 3:1 stellen können. Davor bewahrte NSC-Goalie Harald Otto sein Team, Punkte gab es trotzdem keine. Dafür die Rückkehr in den Abstiegskampf. „Und das ist komplett unnötig“, stellt Rapp klar und erklärt: „Weil wir aus den letzten beiden Spielen viel mehr herausholen hätten müssen. Aber wenn man im Moment nur einen Patrick Kienzl hat, der Torchancen nutzt, dann wird es schwer.“

STATISTIK

WIENER VIKTORIA - SC NEUSIEDL 2:1 (1:1).- Torfolge: 0:1 (22.) Kienzl, 1:1 (29.) Bangai, 2:1 (52.) Mwatero. Gelbe Karten: Alhassan (24., Foul), Knasmüllner (36., Foul), Vozenilek (78., Foul), Milic (90., Unsportlichkeit); Daniel Toth (85., Kritik). SR: Mayrhofer.- Wiener Viktoria-Platz, 450.

Wiener Viktoria: Arnberger; Alhassan, Grozdic, Vozelinek; Hausdorfer (46. Mwatero), Yalovenko (88. Schindler), Ciez, Silva, Milic; Bangai.

Neusiedl: Otto; Tatzer, Strmsek, Töpel, Wodicka; Daniel Toth, Ibrahimovic; Gatti (75. Holzmann), Breuer (56. Sebastian Toth), Kienzl; Paukner (56. Bucur).