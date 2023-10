1:4! Neusiedl kassiert eine klare Heimniederlage gegen Leobendorf

Neusiedl - Leobendorf 1:4. Bei den Gästen stand erstmals seit sechs Jahren nicht Sascha Laschet auf der Betreuerbank - der Langzeit-Coach und Leobendorf trennten sich wenige Tage vor dem Spiel. So feierte der ehemalige Parndorf-Trainer Norbert Schweitzer seine Premiere bei den Niederösterreichern in der Seestadt. Und der sah einen Auftakt nach Maß. Schon nach neun Minuten führte der Gast, der davor in sieben Liga-Spielen ohne Erfolg blieb. Ausgerechnet der Ex-Neusiedler Thomas Bartholomay jubelte über das 1:0 der Leobendorfer. Der Abwehrspieler war nach einer Ecke zur Stelle. Zumindest ein diskussionswürdiger Treffer, die Neusiedler sahen den Ball zuvor schon im Aus und in der Entstehung ein Handspiel.

In der Folge waren die Hausherren einen Tick aktiver ohne dabei aber große Gefahr zu erzeugen. Und dann gab es vor der Pause doch noch einen Aufreger. Lukas Gatti bediente NSC-Stürmer Matus Paukner, der von einem Leobendorfer Gegenspieler klar getroffen wurde. Der Elfmeterpfiff des Unparteiischen Salih Yldirim blieb zur Überraschung (fast) aller Zuseher aus.

Pausen-Theater mit Rot für Gabriel

Neusiedls Sportlicher Leiter Günter Gabriel war in der Halbzeit aufgebracht, teilte beim Abgang dem Schiedsrichter seinen Unmut mit - Rote Karte für Gabriel. Danach gab es Verwunderung über einen Pfiff - der Schiedsrichter schien die Partie im Zuge der Diskussion mit Gabriel abzubrechen. Nach 20-minütiger Pause ging es dann doch weiter.

Neusiedl schien das Halbzeit-Theater zu beflügeln, die Burgenländer starteten aggressiv in Durchgang zwei. Dominik Kirschner krönte die Neusiedler Druckphase mit dem verdienten Ausgleich. Das Momentum kippte auf die heimische Seite. Allerdings nur bis zur Minute 65, da wurde erneut ein Eckball zum Verhängnis. Bartholomay schnürte per Kopf den Doppelpack und nahm Neusiedl den Wind aus den Segeln. Eine Viertelstunde vor Schluss traf Fabian Hauer zum 3:1 für den SVL - Entscheidung. Der vierte Leobendorfer Treffer durch Marco Sahanek in der Nachspielzeit war nur noch Draufgabe.

Statistik

SC Neusiedl - SV Leobendorf 1:4 (0:1).- Torfolge: 0:1 (9.) Bartholomay, 1:1 (54.) Kirschner, 1:2 (65.) Bartholomay, 1:3 (77.) Hauer, 1:4 (90+2.) Sahanek. Rote Karte: Gabriel (45., Unsportlichkeit). Gelbe Karten: Daniel Toth (47. Foul); Miesenböck (68. Kritik). SR: Yldirim.- Neusiedl, 380.

Neusiedl: Gindl; Tatzer, Wodicka, Bockay, Assim; Daniel Toth, Marcel Toth (85. Töpel); Gatti (80. Sonnleitner), Kirschner, Kienzl; Paukner (72. Bende).

Leobendorf: Schwaiger; Hauer, Bartholomay, Fischer, Lechner; Viertl (38. Botic), Mirkovic; Hofer, Sahanek, Pranjic; Miesenböck (92. Baldia).