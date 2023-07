2:0-Heimsieg! Draßburgs perfekter Saisonstart

Draßburg - FC Marchfeld 2:0. Ähnlich wie im Vorjahr gab es für die Mannschaft von Trainer Michael Porics eine Woche vor dem RLO-Start einen deutlichen Sieg. Damals 5:2 im Liga-Cup gegen den Wiener Sport-Club, diesmal 5:0 im ÖFB-Cup gegen Parndorf. Während aber in der letzten Saison ein Fehlstart folgte, man zum Auftakt 0:6 in Neusiedl unterging und danach bis zur sechsten Runde sieglos blieb, verlief Draßburgs Saisonstart nun ganz anders. Übrigens: in Runde sechs löste ein 4:3-Sieg den ASV-Knoten. Gegner damals? Der FC Marchfeld. Parallelen zur Saison 2022/23 wollte Trainer Michael Porics gar keine ziehen: „Weil die Jungs schon im Training gezeigt haben, das sie bereit sind.“ Und genau so trat die Heimelf auch auf. Draßburg bot den Marchfeldern, die sich offensiv mit Leo Tompte (Siegendorf) und Taner Sen (TWL Elektra) immens verstärkten, Paroli. Freilich hatte der Titelkandidat aus Niederösterreich zunächst mehr vom Spiel, Kapital konnte die Truppe von Trainer Hannes Friesenbichler daraus aber keines schlagen. Vor allem, weil die heimische Abwehr um das Duo Armin Pester und Samuel Antalek hervorragend stand. Und selbst wurde der Hausherr dann auch mutiger, hatte die beste Szene in Durchgang eins als sich Stephan Schimandl durchsetzte und abzog, sein Schuss allerdings nur an der Latte landete.

Nowotny-Ausschluss spielte Draßburg in die Karten

Nach 40 Minuten schwächte sich der Gast dann selbst. Florian Krutzler setzte sich gegen Markus Nowotny durch, der zog die Notbremse - Rot, völlig korrekt. Vor der Pause konnten Philipp Erhardt und Co. den numerischen Vorteil noch nicht nutzen, waren dann aber in Durchgang zwei das Team mit den besseren Torszenen. Der eingewechselte Marko Nikolic klopfte dann in Minute 50 am 1:0 an, sein Kopfball ging hauchdünn daneben. Elf Minuten später tauchte Stephan Schimandl alleine vor Gästegoalie Mario Zocher auf, der parierte stark. Kurz später die gefährlichste Szene des FC Marchfeld nach dem Seitenwechsel. Tompte war nicht zu stoppen, zog aus der Distanz ab - Stange. Glück für die tüchtigen Draßburger, die in Überzahl mehr als ein 0:0 wollten. So auch der starke Tobias Meier, der zu Beginn der Schlussviertelstunde im Strafraum nur per Foul zu stoppen war - Elfmeter für den Gastgeber.

Tobias Meier (l.) holte den Elfer raus, Stephan Schimandl (r.) verwertete - danach wurde gejubelt. Foto: Martin Ivansich

Schimandl übernahm Verantwortung und traf zum erlösenden 1:0. Das hielt auch der Schluss-Offensive der Marchfelder stand, die alles nach vorne warfen. Und in Minute 94 war dann der Deckel endgültig drauf. Joker Marko Grubesic luchste Zocher den Ball ab und netzte ins leere Tor ein. Sekunden später war Schluss, der Draßburger Auftakt nach Maß in trockenen Tüchern.

Zeit zum Verschnaufen bleibt Draßburg aber kaum. Am Sonntag geht es nach Oberpetersdorf zum BFV-Cup (16 Uhr). Drei Stunden später wird die zweite Runde des Uniqa ÖFB-Cups ausgelost, wo der ASV fix einen Bundesliga-Klub zugelost bekommt und ab Montag muss Burgenlands Nummer eins dann schon wieder den Fokus auf den Liga-Alltag legen. Die nächste Aufgabe heißt SV Leobendorf, der seinen Auftakt in Donaufeld 4:1 gewann.

STIMMEN

Michael Porics, Trainer ASV Draßburg: „Es war schon im Training spürbar, dass wir auf das Spiel brennen. Wir haben vieles sehr gut gemacht, auch in spielerische Hinsicht. Hinten sind wir auch gut gestanden. Natürlich funktioniert noch nicht alles, aber die Mannschaft hat von vorne bis hinten genau das gezeigt, was ich mir erwarte. Der Sieg geht absolut in Ordnung.“

Philipp Erhardt, Mittelfeldspieler ASV Draßburg: „Das war eine extrem solide Leistung der Mannschaft. Wir haben uns den Sieg auch erarbeitet, weil jeder seine Aufgabe erledigt hat. Uns ist aber auch klar, dass wir noch nicht wirklich was erreicht haben, die Saison noch lang ist und wir weiter fokussiert bleiben müssen. Aber eines muss man auch erwähnen, einen Gegner mit der Qualität hatten wir bislang noch nicht und jetzt wissen wir, dass wir da auch was holen können.“

Christopher Stadler, Tormann ASV Draßburg: „Wir treten als Mannschaft auf, das war in Parndorf so und auch jetzt gegen Marchfeld. Keiner ist bei uns ein Star, da gibt jeder für jeden alles. Und dann kann man eben auch gegen ein Topteam wie Marchfeld gewinnen.“

STATISTIK

ASV Draßburg - FC Marchfeld 2:0 (0:0).-

Torfolge: 1:0 (76., Elfmeter) Schimandl, 2:0 (94.) Grubesic.

Rote Karte: Nowotny (40., Torchancenverhinderung).

SR: Stauber.- Draßburg, 470.

Draßburg: Stadler; Sinabel, Pester, Antalek, Markovic; Erhardt, Muratcehajic (82. Lemut); Meier (92. Grubesic), Krutzler (74. Sabados), Marth (46. Nikolic); Schimandl.

Marchfeld: Zocher; Bolland, Lovric, Nowotny, Buchta (83. Sudar); Oroshi (69. Kohut), Baur; Meister (83. Özdogan), Bajrami, Tompte; Sen (44. Aussenegg).